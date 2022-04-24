疫情｜人民日報：躺平不可取　動態清零是社會成本最低抗疫策略

內地新冠肺炎疫情持續，官媒《人民日報》今天（24日）發表評論文章指，面對Omicron是「躺平」不可取，「躺贏」不可能；動態清零是綜合社會成本最低的抗疫策略，是基於中國當前疫情形勢的最佳選擇，能最大程度地避免疫情失控及其造成的巨大損失。



文章指，動態清零不是要求「零感染」，而是對發生的新冠肺炎疫情，快速、精準地切斷傳播鏈，不任由病毒造成持續性的社區傳播和規模性的疫情反彈。追求少感染，而非「零感染」，意味着一旦出現疫情，早發現、快速圍堵、切斷傳播，這體現了尊重科學、尊重規律，能夠最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

文章指，從病毒本身特點看，Omicron並非「大號流感」，其傳染性強、傳播速度快、隱匿性高、感染人數多，對高齡患者、合併嚴重基礎病患者等特殊人群具有潛在嚴重威脅。

從中國現實國情看，中國有超過14億人口，60歲及以上人口達2.67億，人口基數大、老年人群體數量多；另一方面，中國地域廣闊，各地醫療衛生條件存在差異，疫苗接種在不同人群之間存在不平衡性。

上海按照封控區、管控區、防範區實施分區分類差異化防控。（新華社）

若選擇「躺平」，放任病毒流行、大範圍傳播，不管「防」，只管「治」，勢必令易感人群感染風險加大，勢必形成規模性反彈，從而造成醫療資源擠兌，人民生命、財產嚴重損失，最終付出的代價必將巨大。

文章指出，一時的「管」是為了更好的「放」。短期來看，嚴格的防控措施難免會讓一地的經濟社會發展和群眾生產生活受到影響，但長遠來看，一時的不便是為了實現更多人的平安幸福，短時的管控是為了促進更健康持久的發展。只有疫情被有效控制住，經濟發展和正常生活才能具備有利條件；疫情愈早得到控制，經濟發展所受影響就愈小。

文章舉例，上海市社會面清零攻堅行動取得重要階段性成果；吉林省宣佈各市州均實現社會面清零目標，黑土地上春耕的場景陸續回歸；深圳市經歷7天「慢生活」後實現社會面動態清零，「一個個疫情防控成果充分證明，動態清零符合國情、符合科學、有效可行。保持戰略定力，一手抓戰『疫』，一手抓發展，採取有效措施，積小胜為大勝，我們就一定能用最小的代價實現最大的防控效果，實現疫情防控和經濟社會發展雙勝利」。