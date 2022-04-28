疫情｜內地昨增1.1萬宗本土感染　上海再多47名長者離世

國家衛健委公布，內地昨日（27日）新增11285宗本土感染，包括1494宗本地確診個案，9791宗無症狀感染；上海新增47宗死亡個案，死亡直接原因均為基礎疾病。



在本地確診個案中，上海佔1292宗，其次為吉林56宗，北京48宗，浙江46宗，黑龍江11宗，其餘個案分布於江西、內蒙古、山東、河南等12省。

在本土無症狀感染者方面，上海仍然佔比九成以上，但數字已跌至萬宗以下，只有9330宗；其次為吉林98宗，山東84宗，江西79宗，江蘇72宗，其餘分布於遼寧、浙江、安徽、河南等13省。

同日，內地新增9宗境外輸入確診病例，包括四川3宗，福建2宗，北京、天津、江西、廣東各1宗；新增73宗境外輸入無症狀感染者。

上海市衛健委通報，新增的47宗死亡個案中，患者年齡介乎67歲至101歲，他們患有各種原發基礎疾病，包括心功能不全IV級、心肌梗死、高血壓3級（極高危）、腦出血後遺症、糖尿病、慢性阻塞性肺病、阿茲海默症、柏金遜症、尿毒症、乙狀結腸癌等。患者入院後，原發基礎疾病加重，搶救無效死亡。死亡直接原因均為基礎疾病。

截至目前，內地現有確診病例25506宗，累計報告確診病例208584宗，4923人病亡。