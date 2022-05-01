內地「五一」人潮不再　故宮遊客稀少　兵馬俑景區「俑比人多」

內地今年的五一長假由4月30日開始，往年這時候全國各大旅遊景點均擠滿遊客，不過內地多地近日因疫情而實施嚴格的封控措施，各大旅遊景點遊客稀少，甚至有內媒形容西安的兵馬俑景區「俑比人多」。



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內媒《九派新聞》報道指，內地大部分景區要求遊客提供48小時核酸檢測證明才能進入，也有不少景區開通預約制度，限定參觀人數，以保證遊客安全、有序遊覽。

去年攜程聯合新華財經發布《2021「五一」旅行大數據報告》，報告統計出的十大熱門景點分別為：上海迪士尼度假區、頤和園、華山、成都大熊貓繁育研究基地、八達嶺長城、圓明園、拙政園、長隆野生動物世界、龍門石窟、西安城牆。報道指，今年的「五一黃金周」遊客數量明顯減少。除了上海迪士尼度假區及拙政園因疫情而臨時關閉外，在4月30日下午，登入上述景區的預約通道發現，每個景區都顯示餘票充足。

以華山風景名勝區為例，4月30日人流高峰在上午8點至10點之間，登山人數為236人，東線和西線的索道均無排隊情況。景區客服人員表示，「景區內所有景點都開放，但是今天人不多」。

據中國青年網短視頻官方微博「青蜂俠」報道，包括北京故宮、八達嶺長城在內的遊客均不多，現場可見人流十分疏落。

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在「五一」期間，北京市民進入北京市各類公共場所，包括郊區的景區、酒店、民宿等，須持48小時內核酸檢測陰性證明。據《北京日報》報道，在5月1日上午9時，根據香山公園官方微信公眾號資料，相較於往年「五一」假期遊客爆滿，公園門票接近售罄，今年香山公園遊覽人數明顯下降，5月1日當天下午4時至6時半的門票僅被預約了13張。有遊客表示，「之前從來都沒見過公園人這麼少」。

報道又指，今年「五一」選擇到北京的博物館參觀的人數也明顯減少。

西部決策網則報道，陝西西安的兵馬俑景區相對往年來說遊客數量銳減。有現場遊客感嘆，在景區內基本上看不見遊客，停車場內只有少量車輛停放，甚至連導遊都很清閒，這與往年場面相比實屬罕見。