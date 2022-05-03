蘭州野生動物園觀光車側翻釀兩死十多傷　部分遊客曾墜落至排洪道

甘肅蘭州市皋蘭縣忠和鎮蘭州野生動物園周一（2日）下午發生觀光遊覽車側翻事故，車上部分遊客更墜落至排洪道。皋蘭縣應急管理局周二（3日）凌晨通報稱，事故造成17人受傷，當中2人經救治無效死亡。



通報稱，事故發生後，當地第一時間組織救援力量對現場受傷遊客進行救援，17名傷者被送往醫院接受治療。截至目前，2人經救治無效死亡，4人已出院，其餘11名傷者正在醫院接受救治。皋蘭縣政府已成立事故調查組，對事故進行全面調查，善後工作正在進行。

有現場目擊者表示，事發時正值離園高峰期，大多觀光車都坐滿乘客，而涉事的排洪道排洪道深達五六米。

蘭州野生動物園管理有限公司則在公告稱，該園周二起將全面組織對園區安全工作進行隱患大排查，網約購票暫時停止。園區為遊客開通票務綠色通道，已購票遊客可從動物園官方微信服務號、訂閱號、小程序以及抖音、美團、大眾點評等多渠道申請退票或延期遊覽。

鳥瞰蘭州野生動物園。（中國甘肅網-蘭州晨報）

公開資料顯示，蘭州野生動物園項目佔地5358畝，總建築面積為80萬平方米，項目估算投資19.12億元人民幣，於2021年9月26日試開園。其規劃動物種類213種、2500餘頭（隻）。

據蘭州晚報日前報道指，該園遊客在「五一」假期首日（4月30日）上升，遊園高峰期，蘭州野生動物園聯合天地應急救援隊對園區道路交通進行疏導，全面保障遊園秩序。