疫情｜內地增6015宗本土感染上海佔逾七成　再多20人染疫亡

內地的本土感染數字進一步回落，據國家而衛健委通報，周一（2日）新增6015宗本土感染，包括368宗確診個案及5647宗無症狀感染者。其中，上海新增4255宗本土感染，包括274宗確診個案及3981宗無症狀感染者，當地再多20宗死亡個案。



本土確診個案方面，上海274宗，北京51宗，黑龍江13宗，廣東7宗，遼寧5宗，江西5宗，福建3宗，山東3宗，山西2宗，河南2宗，內蒙古1宗，重慶1宗，四川1宗。其中有164宗是由無症狀感染者轉為確診病。

無症狀感染者方面，上海5395宗，遼寧79宗，浙江34宗，江西29宗，新疆26宗，吉林21宗，江蘇13宗，北京11宗，山東11宗，黑龍江10宗，河北5宗，廣東5宗，河南4宗，雲南2宗，安徽1宗，重慶1宗。

「重災區」上海再多20人染疫後死亡，死者平均年齡83.95歲，最小年齡49歲，最大年齡101歲。20位患者合併有多種急慢性基礎疾病和晚期腫瘤，包括伴全身廣泛轉移的皮膚隆突性纖維肉瘤、膀胱癌、鼻咽癌以及急性心肌梗死、冠心病、心功能不全、高血壓3級（極高危）、創傷性硬膜下出血伴癲癇、阿滋海默症、糖尿病、自身免疫性肝病等。患者入院後，原發腫瘤或基礎疾病迅速進展，經搶救無效死亡。死亡的直接原因為晚期腫瘤或基礎疾病。