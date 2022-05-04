北京疫情｜地鐵6線44站封閉出入口　朝陽區明起實行居家辦公

北京近日疫情持續蔓延，當地周二（3日）再新增46宗本地確診個案。該市地鐵系統周三（4日）表示，根據疫情防控需要，自當日首班車起至另有通知時止，共6線44站各出入口採取封閉措施，停止進出站，其中涉及的轉乘站可實現站內轉乘。



出入口封閉車站詳情如下：1號線八通線高碑店、傳媒大學、雙橋、管莊、八里橋、四惠東、四惠、大望路、國貿、永安里站；6號線北運河東、北運河西站；7號線黑莊戶、郎辛莊、黃廠、焦化廠、雙合、垡頭、歡樂谷景區、南樓梓莊、化工、百子灣、大郊亭、九龍山、雙井、廣渠門外站；10號線成壽寺、分鐘寺、十里河、潘家園、勁松、雙井、國貿、金台夕照站；14號線大望路、九龍山、平樂園、北工大西門、十里河站；17號線十里河、周家莊、十八里店站，亦莊線肖村、小紅門站。

此外，原來封閉的環球度假區站措施不變，該站採取封閉措施，列車通過不停車並採取停止站內轉乘（俗稱「飛站」）措施。

另外，在周三（4日）北京市疫情記者會上，市委宣傳部副部長、市新聞辦主任、新聞發言人徐和建表示，朝陽全區及公共交通營運調整的區域內的工作單位，5月5日起實行居家辦公；必須赴工作單位的，盡量採取自駕方式，減少工作單位內部聚集，做到工作家庭兩點一線。