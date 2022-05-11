預言中國將出現強大公司　馬斯克稱：中國人很勤奮工作到凌晨三點

5月11日，Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）在一場線上對談裏稱中國將會出現一些非常強大的公司，他表示，「中國有很多非常有才華、勤奮的人，他們堅信製造業。他們不僅會熬夜，凌晨三點也兢兢業業地工作，甚至根本不離開工廠。而美國人則盡量不去上班」。



不過針對Tesla會不會在中國開設新的工廠，馬斯克則表示，特斯拉近期內不會在中國開設新的工廠，而是會擴大上海工廠的規模，近期內會更關注剛完工的兩個工廠，分別位於柏林和奧斯汀（Austin, Texas）。

馬斯克在訪談中也提到，他認為中國會出現一些非常強大的公司。他指出「中國有非常多很有才華的人，他們堅信製造業，他們不僅會熬夜，凌晨三點也還在工作不會離開公司，美國人則盡量不去上班。」

不過該番言論在微博並未收獲好評。網民稱「加班就是剝削」、「加班應該給錢」、「高情商：我們好勤奮；低情商：我們好賤」、更有網民稱馬斯克深得中國說話的藝術「拐著彎兒罵人。」

據了解，自上海超級工廠開業以來，中國成為Tesla的主要市場。文件顯示，Tesla中國區收入去年達到138億美元，佔其總收入的 25.6%。當被問及中國是否會因為他擁有Twitter而干預和阻止Tesla在中國的營運時，馬斯克指，沒有看到這種影響的跡象。



此外，在該場線上對談中，馬斯克（Elon Musk）也提到，若成功收購Twitter後，會對美國前總統特朗普的禁令撤銷。他指出，封鎖特朗普的Twitter賬號，在道德上是錯誤的，而且極度愚蠢。他強調，Twitter應是每個人都可以發聲的城市廣場。