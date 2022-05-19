境外網絡發表侮辱袁隆平言論　法院判被告公開賠禮道歉

周四（19日），天津市第二中級人民法院對侵害著名農業科學家袁隆平名譽、榮譽一案進行公開開庭審理，被告人張某被判需在國家級新聞媒體公開賠禮道歉、消除影響。



圖為2019年10月22日，袁隆平帶領嘉賓在湖南省衡南縣田間觀摩。（中新社）

據《新華社》報道，去年5月22日至24日期間，張某利用境外信息網絡平台，公然發表、轉發侮辱、詆毀袁隆平院士的文章合共9次，相關文章被他人留言10條、轉發36次、點讚275次。

法院經審理認為，張某在網絡平台公然發表不實言論，褻瀆了袁隆平院士的事蹟和精神，醜化了袁隆平院士的形象，貶損其名譽，超出了言論自由的合法範圍，主觀上存在明顯過錯。其行為不僅侵害了袁隆平院士的個人人格尊嚴，而且傷害了社會公眾的感情，損害了社會公共利益。故依法判決，被告張某於本判決生效之日起十日內，在國家級新聞媒體公開賠禮道歉、消除影響。

宣判後，張某服從判決，並當庭宣讀了向袁隆平院士及其親屬的致歉信，對其發表的不當言論向袁隆平院士及其親屬致以誠摯的歉意，對其行為表示深深的懊悔，並保證以後絕不再發表侵害英雄烈士名譽的不當言論。

去年，袁隆平離世後有網民在微博發表侮辱性言論，被取刑事強制措施。（微博＠姑蘇公安）

有「雜交水稻之父」之稱的中國工程院院士、「共和國勛章」獲得者袁隆平去年5月22日下午在湖南長沙離世，終年91歲。其後有部分帳號在微博發布傳播有關袁隆平的謠言、侮辱等內容，微博其後對相關帳號作出關閉帳號一年的處置。其中，還有網民因「發表侮辱性言論，造成惡劣社會影響」被採取刑事強制措施。