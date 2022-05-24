王毅晤巴切萊特：中國始終把維護少數民族權利作為重要內容

聯合國人權事務高級專員辦事處（UN High Commissioner for Human Rights）高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）於昨日（23日）起到中國展開為期六天的訪問，期間會到廣州、新疆喀什及烏魯木齊視察。

國務委員兼外長王毅昨日在廣州會見巴切萊特。王毅表示，中國始終把維護少數民族權利作為重要內容，始終把保護人民安全作為長期目標。



據中新社報道，王毅表示，中國始終把保障生存權放在首要位置，始終把提升發展權作為優先事項，始終把保障公民合法權益作為基本任務，始終把維護少數民族權利作為重要內容，始終把保護人民安全作為長期目標。中國在大力推進自身人權事業發展的同時，倡導和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，推動構建人類命運共同體，為解決人類社會面臨的重大課題和促進全球人權發展作出中國貢獻。

王毅又表示，發展國際人權事業一要堅持相互尊重，不把人權政治化；二要堅持公平公正，不搞雙重標準；三要堅持實事求是，不脫離國情和發展階段；四要堅持開放包容，不搞陣營對抗。大國尤其應帶頭踐行多邊主義、帶頭遵守聯合國憲章宗旨原則、帶頭尊重國際法、帶頭捍衛國際公平正義。多邊人權機構應成為合作對話的大舞台，而不是分裂對抗的新戰場。中國願在相互尊重、平等相待基礎上同人權高專辦開展建設性合作。

中新社的報道又指，巴切萊特祝賀中國在經濟社會發展和促進保護人權方面取得的重要成就，積極評價中方在支持多邊主義、發展融資和可持續發展、減貧、氣候變化和生態保護等攸關人權發展領域所作貢獻。她表示，人權高專辦高度重視中方作用，希望以此訪為契機，增進雙方相互理解和信任，共同應對全球性挑戰，共同促進國際人權事業發展。

外交部網站則指，王毅又強調，此次人權高專訪華還應是一次正本清源之旅。當前，一些國家和反華勢力在國際上大肆散布涉華虛假信息，對中國進行無端攻擊抹黑，其目的是藉人權問題圍堵打壓中國，把人權問題政治化、武器化。中國的人權發展實踐堅持自身特色，根植於優秀傳統文化，借鑒世界先進理念，經得起歷史檢驗。希望通過此訪正本清源，用事實真相說話，讓謠言謊言不攻自破。

聯合國網站則指，巴切萊特在會上說：「我期待在訪問期間與各方人士進行交流。我將討論一些非常重要和敏感​​的問題。我希望這將有助於我們建立信任，並使我們能夠一起工作，在中國乃至全球範圍內推進和促進人權合作。」