解放軍東部戰區台島周邊戰備警巡　指對美台勾連活動的嚴正警告

美國總統拜登日前表示，倘中國大陸攻台，美國會軍事回應，「這是我們已作出的承諾」，引起國際輿論關注。解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校周三（25日）表示，近日，東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，這是對近期美台勾連活動的嚴正警告。



據東部戰區微信公眾號消息，施毅表示，美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻給「台獨」勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。他續指，台灣是中國的一部分，戰區部隊有決心有能力挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

周一（23日）上午，拜登與日本首相岸田文雄舉行美日峰會後強調台海和平穩定重要性。當被記者問及一旦解放軍攻台，美國是否願意進行軍事介入時，拜登回答「是的」。當記者繼續追問「你確定？」，拜登回應稱「這是我們已作出的承諾」。拜登的言論被指再度背離美國對台「戰略模糊」的政策，不過白宮官員迅速出來表態，重申美國對台政策沒有改變。

中國外交部發言人汪文斌則回應，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守有關不支持「台獨」的重要承諾，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，以免對台海和平和中美關係造成嚴重損害。