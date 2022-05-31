疫情｜內地昨增97宗本土個案　北京豐台區全域實行居家辦公

國家衛健委公布，內地5月30日新增97宗新冠肺炎本土個案，包括28宗確診病例及69宗無症狀感染者，無新增死亡病例。



在上海，昨日新增31宗本土個案，包括確診病例9宗和無症狀感染者22宗，其中2宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，7宗確診病例和22宗無症狀感染者在隔離管控中發現。北京則是新增18宗本土個案，包括確診病例16宗和無症狀感染者2宗。

北京豐台區新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室凌晨發布通告，指自5月31日6時至6月5日6時（暫定），該區全域除疫情防控、城市運行、市場保供、公共服務等領域外，其他單位原則上全部居家辦公，同時，除疫情防控、城市運行、市場保供、公共服務等⼈員外，其他⼈員非必要不外出，市民居家生活、居家辦公、居家學習，確因生病就醫、核酸檢測、就近購置生活必需品等情況需外出的，要落實「點對點」閉環要求。豐台區市民做到非必要不出區，外區市民非必要不入豐，防止疫情擴散。

而據大興區新型冠狀病毒肺炎疫情工作領導小組辦公室消息，該區防控形勢穩中向好，為更好統籌防疫和經濟社會發展，自5月31日起，分類有序恢復全區正常生產生活秩序，措施包括除生活或居住在封（管）控區的人員外，區內黨政機關企事業單位及其他社會用人單位恢復正常工作秩序；除線下培訓機構、互聯網上網服務場所、KTV以及地下空間經營場所暫緩恢復營業外，區域內景區、景點、公園、其他文化娛樂場所和體育健身等場所（位於地下空間的除外）按照50％限流開放，餐飲經營單位繼續暫停堂食（僅提供外賣服務）等。

其他地區方面，昨日新增本土確診病例包括有吉林1宗，四川1宗，雲南1宗。另全國新增22宗境外輸入病例及55宗境外輸入無症狀感染者。截至目前，內地現有確診病例2508宗（其中重症病例128宗），累計報告確診病例224099宗，5226人病亡。