雅安持續餘震4死者均被飛石砸中　專家：近日更大地震可能性不大

四川雅安市蘆山縣及寶興縣昨日（1日）下午先後發生地震，其中蘆山縣達到6.1級，專家研判屬2013年蘆山7.0級地震的餘震。事件造成部份鄉鎮受災，雅安全市範圍接報4死14傷（均在寶興縣），遇難者均是被飛石砸中。而據中國地震台網，今日（2日）早上，蘆山縣附近再度發生地震，達3.2級。另專家指出，近日發生更大地震的可能性不大。



據中國地震台網測定，今日早上7時48分，蘆山縣（北緯30.39度，東經102.91度）發生3.2級地震，震源深度18千米。

昨日下午5時，蘆山縣已發生6.1級地震，震源深度17千米。3分鐘後，寶興縣亦發生4.5級地震，震源深度18千米。四川多地和重慶有明顯震感，截至今日早上8時，錄得2次3.0級及以上餘震，其中1次4.0至4.9級，1次3.0至3.9級，目前最大餘震4.5級。地震造成兩縣部分鄉鎮受災，並出現山泥傾瀉，有車輛被從山上滾下的石塊砸中；部分地區通信不暢，經搶修，目前兩縣主幹光纜全部恢復，其他中斷光纜線路正在搶通中。

截至昨日7時40分，雅安全市範圍接報4死14傷，均在寶興縣，據雅安市委辦公室消息，遇難者均是被飛石砸中，而受傷人員已轉市、縣醫院救治。目前，寶興縣已緊急啟用三個應急安置點；蘆山縣亦正在陸續建立安置點，太平鎮的臨時安置點已有群眾入住，救援正有序展開，而部分山區仍有落石風險，震中的交通正在恢復中。

據四川地震台高級工程師張致偉介紹，蘆山6.1級地震發生在2013年蘆山7.0級地震餘震區內，屬當年地震的餘震，兩次地震相距9公里。據指，是次地震位於龍門山斷裂帶，距最近的雙石-大川斷裂約2公里，震源機制為逆衝型。是次地震發生在巴顏喀拉塊體東邊界，歷史上地震活動比較強，1900年以來，震中200公里範圍內發生21次6級以上地震，當中震級最大的為2008年5月12日發生的汶川8.0級地震。

張致偉指，根據區域構造特徵、歷史地震活動水平、序列類型特點等綜合分析認為，原震區近幾日發生更大地震可能性不大。