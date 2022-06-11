傳上海金山漢當街砍死女子　社區：行兇者被路人制伏已被抓

昨日（10日），河北唐山一間燒烤店內，一名女子拒絕醉漢搭訕後竟慘遭暴力圍毆，事件被曝光後在全國引發轟動。

無獨有偶，上海金山同日亦發生一宗當街砍人事件，惟相關消息疑似一度在內地網絡中被封禁，官方遲遲未作出任何通報。至今日（11日）上午，事發地上海金山石化街道辦事處三村社區回應，指行兇者被路人制伏後被抓。



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據網傳影片顯示，身著白色襯衫的男子持刀，當街朝名身著紅色上衣女子的頭部、頸部、背部多處狂砍，導致女子身上以及地面上血跡斑斑，女子坐在地上有所掙扎但並未進行反抗。

值得注意的是，被砍女子當街哭喊救命，但幾輛經過的電動車並未出手相救，後來眾人才合力將砍人男子制伏。有網傳消息指，女子因傷勢過重當場死亡。

至於事發原因，網絡上至今已流傳了數個不同版本，涉及家暴、被騙取財產等。但遲遲未有內地媒體或官方就事件詳情作報道或公布。

另外，在微博搜尋「上海金山砍人」相關字眼，亦一度沒有任何內容，原因則是「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示。」

至今日上午，上海金山石化街道辦事處三村社區工作人員證實昨日確實發生事件，行兇者為一名老人，事後當場被抓。對於路人制伏一說，工作人員表示，當時正好來了兩個年輕人。

另外，事發地附近的象州路派出所表示，此事需要向金山區公安局宣傳科了解，惟公安局工作人員表示，宣傳科周六不上班。