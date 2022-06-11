比亞迪好事連連市值飆升　內媒：巴菲特最開心大賺近700億港元

在中港兩地上市的比亞迪股價近期受到復工復產、汽車銷量增長以及為美國電動車生產商Tesla提供動力電池產品等多項利多消息拉動，周五（10日）市值更首度突破1兆人民幣，居全球車企第三名。而作為比亞迪第四大股東，美國投資家、「股神」巴菲特從2008到2022年獲利達近700億港元。



據新浪財經報道，截至周五收盤，比亞迪A股報348.8元，大漲8.19%；H股收報315.8港元，漲5.27%。2022年以來，比亞迪股價累計大漲約三成，尤其A股，自上月9日232.7元的低點反彈以來累計漲49.9%。

據報道，除集團最大股東、創辦人兼董事長王傳福外，對比亞迪股價大漲最開心的當屬巴菲特，他2008年在搭檔孟格的建議下與王傳福相識並投資比亞迪。公開資料顯示，當年9月底，巴菲特通過旗下企業斥資2.3億美元（約18億港元），以每股8港元認購比亞迪2.25億股股票。之後14年，他持續持有比亞迪股票，據比亞迪4月底公布的第一季財報顯示，巴菲特持股比例為7.73%。按照周五比亞迪港股股價計算，巴菲特得到約38倍的投資回報率，大賺約687億港元。

而就在周五，國際投行高盛表示，經走訪比亞迪在上海最暢銷的經銷商後，預計比亞迪的月產能可由現時的11萬輛提升至年底的28萬輛。比亞迪日前亦透露，5月，其新能源汽車銷售達11.5萬輛，年增250%，為繼今年3月後單月銷量再次突破10萬輛，同時創下歷史新高。