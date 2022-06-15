唐山打人｜公安局局長是詐騙團夥保護傘？女子舉報：涉案金額破億

唐山燒烤店打人事件後，當地黑惡問題引發社會高度關注，許多唐山網民在拿出自己的身分證拍攝影片控訴當地黑社會。其中唐山一名女子郭立立實名舉報唐山市豐南區公安局局長，稱公安局局長為一個詐騙團夥充當保護傘。



郭立立提到，詐騙集團詐騙了郭立立107萬元（人民幣，下同），全國有1500人被詐騙，涉案金額達到1.5億元。但主要詐騙人員至今都逍遙法外。



據了解，該女子所在的的豐南區此前也有一個蛋糕店老闆實名舉報自己因被當地黑社會暴力砸店只能歇業。目前，砸店的2名嫌犯已被捉獲。唐山市現也提倡實名舉報，匿名舉報者則應提供有效聯繫方式。



此前的燒烤店打人事件則由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。現任唐山市公安局局長趙晉進曾任廊坊市政府黨組成員、市公安局局長。他在任廊坊市公安局局長期間，曾發布《趙晉進：堅決打好掃黑除惡攻堅戰，有力回應群眾的期待》一文，並曾召開全市公安機關掃黑除惡專項鬥爭推進會 。

6月12日，唐山市已召開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動動員部署大會，當局為民眾提供多種方法舉報，包括電話、電郵、郵寄地址，亦可親身到唐山市公安局信訪接待窗口作出舉報。

惟有民眾稱，「雷霆風暴」專項行動公佈的舉報電話一直打不通，不少人直接到唐山市公安局信訪接待大廳反映問題。《大河報·豫視頻》報導，唐山市公安局排隊舉報的人龍從接待大廳一路排到外面，許多民眾更交流自己遇到的問題。

此前內媒報道指出，有群眾排隊4小時未進接待室。唐山市公安局工作人員回應稱，一開始也沒想到會有那麼多人，但只要來訪的群眾都會接待。對於是否增設接待窗口，該工作人員表示，「領導肯定會研究解決」。