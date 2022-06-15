新疆和若鐵路明開通運營　將形成世界首個沙漠鐵路環線

新疆鐵路網進一步完善，連接和田至若羌的鐵路（簡稱「和若鐵路」），將於周四（16日）正式開通運營。屆時將形成世界首個沙漠鐵路環線——長達2712公里的環塔克拉瑪干沙漠鐵路環線。



和若鐵路全長825公里。（澎湃新聞）

據中國國家鐵路集團有限公司（簡稱「國鐵集團」）消息，和若鐵路西起和田地區和田市，東至巴音郭楞蒙古自治州若羌縣，全長825公里，設計時速120公里，為國家Ⅰ級單線鐵路，預留電氣化條件。

此外，和若鐵路全線共設22座車站，其中和田、洛浦、策勒、玉泉鎮、于田、民豐、南屯、金山、且末、瓦石峽、若羌11座車站開辦客運業務，和田、策勒、于田、民豐、且末、若羌6座車站開辦客貨運業務，其他車站為鐵路行車技術作業站。

鐵路開通運營後，將結束和田地區洛浦、策勒、于田、民豐等縣和巴音郭楞蒙古自治州且末縣等地不通火車的歷史。和田至若羌、庫爾勒、烏魯木齊最快分別11小時26分、17小時50分、24小時23分可達。

和若鐵路地處世界第二大流動性沙漠——塔克拉瑪干沙漠南緣，有534公里分布在風沙區域，佔線路總長65%，是一條典型的沙漠鐵路。自2018年12月開工建設以來，國鐵集團組織參建單位根據沙漠地質特點，採取有力有效措施攻堅克難，確保了工程如期建成。

值得注意的是，和若鐵路與格爾木至庫爾勒鐵路若羌至庫爾勒段、南疆鐵路庫爾勒至喀什段、喀什至和田段共同構成長達2712公里的環塔克拉瑪干沙漠鐵路環線，這也是世界首個沙漠鐵路環線。