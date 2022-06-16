内地維權律師許志永、丁家喜涉顛覆國家政權案　將分別開庭前會議

2020年遭警方帶走的內地知名維權人士許志永，涉嫌顛覆國家政權的案件，明（17）日在臨沂市中級人民法院召開庭前會議，處理出庭證人名單、排除非法證據等與審判相關的問題。同案的維權律師丁家喜案則在下周一（20日）召開庭前會議。



2019年12月，一批維權律師和異見人士在廈門聚會，討論公民社會及中國時政的未來，事後在當局的跨省搜捕行動中多人落網，先後有20多人被傳喚、拘留或失蹤，許志永和丁家喜其後被正式逮捕。

丁家喜律師妻子羅勝春在推特（Twitter）上推文發文說：「一場普通的朋友休閒聚會，導致多人被傳喚，7人次被送指定居所監視居住，律師自由會見閱卷權被剝奪，與家屬通訊權被剝奪，同案強行拆分，逼迫證人做假證，捏造虛假證據，這是違法編造出的案件。」

她在推文中感謝各位對丁家喜和志永案近期召開庭前會議的關注和支持，「將讓真相說話，相信真相的力量」。

丁家喜和許志永兩人在內地維權運動的關鍵人物。現年54歲「新公民運動」理念倡導者丁家喜是內地人權律師和活動家，曾擔任北京律師協會企業重組專業委員會委員，中國民主同盟中央法制委員會委員，於2013年獲得中國民主教育基金會頒發的「傑出民主活動家」獎。

2022年2月7日，北京三里屯SOHO區的液晶屏幕顯示「社會主義核心價值觀」——富強、民主、文明、和諧，自由、平等、公正、法治，愛國、敬業、誠信、友善 。

現年49歲的「新公民運動」理念倡導者許志永是內地知名異見者、憲政學者，曾擔任北京市海淀區十三、十四屆人大代表。

許志永曾因一名公民在廣州收容站被毆打致死，於2003年與兩名法學博士上書全國人大常委會，主張廢止收容遣送制度，自此活躍於公民社會。他其後因推動國民平等教育權利，以及要求官員公布財產，於2014年被判入獄4年。

2013年許志永被美國刊物《外交政策》評為全球百大思想家之一，2014年獲得美國民主基金會的 「民主獎」，2020年獲得美國筆會「自由寫作獎」。