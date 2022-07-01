疫情｜無錫：全體居民非必要不離錫、非必要不外出

江蘇無錫市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部7月1日發通告，要求全體居民非必要不離錫，主動配合開展核酸檢測；市區居民確需離錫的，須持48小時內核酸檢測陰性證明。對拒不配合防疫工作及瞞報、謊報個人相關情況的，將嚴肅追究相應責任。



當局倡導民眾近期非必要不外出，單位職工、企業員工實行「點對點」出行，減少不必要的社交活動。自7月1日晚上8時起，市區居民進入單位、小區和全市有明確防疫要求的公共場所以及搭乘公共交通工具，須持48小時內核酸檢測陰性證明或24小時內採樣證明。後續將根據疫情形勢優化調整防控措施。

通告指，6月30日晚，當地對一名陽性感染者開展流調排查時，發現其於此前兩日在梁溪區廣益街道華東商貿城有多次活動軌跡，有疫情傳播風險。

經市專家組研判，梁溪區廣益街道華東商貿城、錫山區雲林街道皮革城北門木材市場、新吳區無錫威孚高科技集團股份有限公司（錫興路30號）被劃定為高風險區，實行「足不出戶、服務上門」，區域內人員嚴格實行居家隔離措施；梁溪區惠山街道盛岸二村、廣益街道廣益星苑、惠山區堰橋街道陽光壹佰北區阿爾勒二期、新吳區新安街道新安花苑一區、江溪街道海雅錦園二期為中風險區，實行「人不出區、錯峰取物」。