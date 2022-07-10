李克強在福建考察：大力推進改革開放　穩市場主體穩就業保民生

據央視報道，7日至8日，國務院總理李克強在福建福州、泉州考察。他強調要全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實好穩經濟大盤政策，大力推進改革開放，穩市場主體穩就業保民生，著力鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。



李克強在安踏集團考察時同員工交流。（新華社）

報道指，李克強聽取了福建穩就業匯報。在考察博思創業園時，他叮囑地方政府拿出資金，幫助降低孵化企業場地租金等費用。李克強勉勵創客們說，愛拼才會贏。推進大眾創業萬眾創新，就是要激發更多人特別是年輕人創業創新熱情。

在台資企業六和機械公司，李克強鼓勵公司靠創新、靠質量贏得更大市場。在與一些台資企業負責人交談時，李克強說，兩岸同胞是一家人，歡迎到大陸投資興業，會依法保護合法權益。

報道又指，李克強到晉江國際陸港考察，強調中國堅定擴大對外開放，東南沿海地區是改革開放前沿、中國經濟的龍頭，要把龍頭昂起來。港口是開放的重要窗口、進出口的重要支撐，要持續推進放管服改革，優化營商環境，把窗口敞開擦亮。

李克強在安踏集團考察時，鼓勵企業繼續拓展消費潛力巨大的大眾市場。李克強稱，不少民營企業已發展成大企業，與大量中小微企業、個體工商戶密切協作。大企業頂天立地、小企業鋪天蓋地，形成互促共進發展格局，這樣中國經濟更有韌性和活力。要一視同仁支持國企、民企、外企紓困和發展。