佩洛西訪台｜胡錫進：軍演規模超96台海危機　大陸將從容應戰

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西），昨晚（2日）乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）抵達台灣，開展訪台行程。

在佩洛西抵台之際，《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進昨晚在微博發文稱，過去中國大陸著眼於兩岸和平統一，但形勢在變，大陸一定會調整策略，全面應對美台在海峽地區的進逼，將手上強而有力的牌一張一張打出來。



胡錫進提到，佩洛西乘坐的專機在台灣降落之際，解放軍的蘇-35戰機亦穿越台灣海峽，解放軍還宣布從8月4日至7日，在環繞台灣的六個海域和空域進行軍事演訓行動，演習規模和陣仗超過1996年的台海危機，可見佩洛西開啟了中美圍繞台海高強度博弈的時代，中國大陸堅決並從容應戰。

胡錫進稱，佩洛西竄訪台灣，大陸該勸的勸了，該警告的警告了，已經仁至義盡，隨着佩洛西竄台落地，大陸第一波反制措施迅速推出，針鋒相對。他呼籲大眾一定要堅定信心，相信黨、政府和人民解放軍，一方面要全力支持國家使出各項反制措施，一方面要防止一些勢力通過互聯網輿論場興風作浪。

他強調，佩洛西不可能顛覆中國大陸的主權和領土完整，配合她竄訪的台灣當局尤其要付出沉重代價，島內支持民進黨當局的獨派勢力也會付出代價，「佩洛西竄台落地僅是這場鬥爭的第一幕。中國大陸力量在手，道義在刃，所以我們也完全可以成竹在胸」。

8月4日至7日，解放軍環繞台灣的六個海域和空域進行軍事演訓行動。（微博＠胡錫進）

今日（3日）清晨，胡錫進再發文評論佩洛西訪台一事。

他提到，國家面臨重大博弈之際，大家在心理上必須強大起來，而且能把局勢看得更透更準。佩洛西竄台落地，反映大陸的威懾力還不夠，擋不住她的前期攻勢，但若因此沮喪，認為「已經輸了」、遭遇新「國恥」，未免有些誇張，絕不能出現前述的集體脆弱。

胡錫進表示，解放軍宣布要圍着台灣本島在六個地區同時實彈軍演，「但大家知道台灣會有多害怕嗎？這樣的陣仗每一個區域單獨看是演習，但它們合起來哪裡還是一般的演習？它們就是武統台灣的一次綜合演練啊」、「如果不是佩洛西來了，大陸怎麼可能這樣圍著台灣島搞實彈軍演，美國和西方還不瘋了！」。