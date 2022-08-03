佩洛西訪台｜國台辦正告蔡英文：加速自身覆滅，把台灣推災難深淵

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）率訪問團展開訪台行程。台灣的蔡英文總統今日（3日）上午接見佩洛西一行人，並頒授佩洛西「特種大綬卿雲勳章」。

在北京，國台辦正告蔡英文及民進黨當局，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，以逞一己一黨之私，最終只會加速自身覆滅，把台灣推向災難深淵。



國台辦發言人馬曉光在例行記者會上表示，蔡英文及民進黨當局長期以來頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，公然宣揚「兩國論」，肆意攻擊「一國兩制」，在島內全方位推行「去中國化」，操弄「法理台獨」；刻意製造兩岸對抗，綁架台灣民意，煽動社會民粹，極力打壓島內主張兩岸關係和平發展與和平統一的正義力量與理性聲音；勾結外部反華勢力，在國際上從事「台獨」分裂活動，置台海和平、台灣民眾安危於不顧，執意推動佩洛西竄台，挾洋自重挑釁大陸，站在中華民族的對立面，嚴重破壞兩岸關係和平發展，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

馬曉光指，「我們正告蔡英文及民進黨當局，勾連外部勢力進行謀『獨』挑釁，以逞一己一黨之私，最終只會加速自身覆滅，把台灣推向災難深淵。」歷史已經並將繼續證明，搞「台獨」分裂絕不可能得逞，出賣國家民族利益必將遭到徹底失敗。任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！