GAP大規模關店或打折清倉　會否全面撤出中國市場？

繼服裝品牌H&M、ZARA母公司Inditex集團旗下三個品牌在內地大規模關店後，來自美國的Fast Fashion（快時尚）品牌GAP亦傳出在國內多個城市關店，涉及北京、上海、廣州等一線城市。



今年以來，GAP在全國多個城市大範圍關店，涉及城市包括北京、上海、廣州、深圳、長沙、青島、重慶、南寧、南京、佛山、杭州和南昌。

《界面新聞》報道，位於長沙松雅湖吾悅廣場、廣州北京路步行街和深圳中航城君尚購物中心等商場內的GAP門店已經停業；北京中關村領展購物廣場、佛山嶺南站Nova等購物中心的GAP門店正在打折清倉。

上述已停業的門店已從GAP中國官網門店列表中撤下；經查詢核實，前述兩間清倉門店即將在近期關閉。相關店員透露，關店原因是租約到期。

上海凱德晶萃廣場的GAP正在打折清倉。（linkshop.com@Mall先生）

GAP中國區總部回應稱，「服裝時尚行業變化迅速，在大中華地區尤其如此」，公司會定期審視自身業務策略和模式，包括店舖組合等，並根據情勢做相應的調整，「這也是業界非常重要的常規做法，以最好地適應新的環境，確保通過合適的渠道，包括在合適的地方擁有合適的店鋪，來為顧客提供最佳的產品和服務」。

GAP透露，8月中旬將在山東青島再開一家新店，希望能通過與各種平台及第三方合作，以全渠道的形式致力於在中國市場的長期和可持續發展。

作為最早打入中國市場的快時尚品牌之一，GAP與ZARA、H&M一樣，最初是走「高舉高打」的路線。然而，GAP的擴張速度和門店總數一直不如競爭對手，在社交媒體上的熱度也沒有優勢。

杭州金地廣場GAP將於8月10日結束營業。（杭州網）

有分折稱，導致GAP門店的關閉潮有多種原因。GAP進入中國市場時，幾乎沒有改良服裝的設計風格、尺碼等，使其備受詬病；伴隨美式休閒風格衰弱，品牌與消費者的距離愈來愈遠。

與其它同類快時尚品牌相比，GAP的價格往往貴幾十甚至上百元，卻有更為頻繁的折扣活動。此做法除了模糊GAP在消費者心中的形象，也影響產品在正價銷售期內的銷售表現。

去年，彭博社曾引述消息人士稱，GAP正在考慮包括出售中國業務在內的潛在選項，以調整在中國的運營情況。