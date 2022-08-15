佩洛西訪台｜中國駐英大使：挫敗台獨圖謀，維護台海和平穩定

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，佩羅西、裴洛西或波洛西）本月初訪台，引起中方強烈不滿，解放軍更圍台展開一連三日的實彈演習。

8月12日，中國駐英國大使館舉行英國各界代表座談會。中國駐英中使鄭澤光表示，台獨意味戰爭，是死路一條，台灣的前途及唯一出路在於兩岸統一，反對台獨就是為了避免戰爭，挫敗台獨圖謀就是維護台海和平穩定。



鄭澤光稱，佩洛西不顧中方強烈反對和多次警告執意挑釁，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，助長台獨勢力囂張氣焰，嚴重侵犯中國主權和領土完整。

面對美方和台獨勢力惡意挑釁，中方理所當然要作出必要反應，在台灣島附近海空域進行軍事演訓、宣布八項對美方反制措施，目的是反對美國干涉中國內政，遏制台獨勢力分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定。中方的反應正當合理，適度有力，天經地義，無可非議。

他指出，台海局勢緊張升級的根源，在於美方和台獨分裂勢力不斷改變台海現狀。多年來，美方不斷打「台灣牌」，搞「以台制華」，向台灣出售武器，提升美台關係，掏空「一個中國政策」；民進黨當局拒不承認「九二共識」，大搞「去中國化」，頑固推進漸進式台獨。

而美方和台獨分裂勢力聯手策劃佩洛西竄台事件，直接引發台海局勢新一輪緊張。美方和台獨分裂勢力才是肇事者，必須為自己犯下的錯誤負完全責任。

鄭澤光稱，中美作為兩個大國，正確的相處之道只能是相互尊重、和平共處、避免對抗，中方絕不會對美方侵害中國核心利益的挑釁行為坐視不管，敦促美方回到一個中國原則和中美三個聯合公報軌道，停止打「台灣牌」，停止美台官方聯繫和軍事合作，停止干涉中國內政，不要在製造危機的道路上愈走愈遠。