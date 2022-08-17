佩洛西訪台｜人民日報：美國顛倒黑白　蓄意改變台海現狀

因應美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）早前訪台及解放軍一系列軍演，近期台海局勢緊張。周三（17日），官媒《人民日報》以「究竟是誰在改變台海現狀」為題再發表評論文章，批評美國蓄意改變台海現狀，卻顛倒黑白稱「台灣40多年來的現狀改變來自中國，而不是美國」。



文章稱，違背、挑戰一個中國原則就是改變台海現狀。佩洛西竄台前後，美方一面自欺欺人地謊稱「對台灣的訪問絲毫不違背美國長期奉行的一個中國政策」，聲稱「美國繼續反對單方面改變現狀的做法」，一面肆無忌憚地誣稱「北京正試圖通過武力來改變現狀」、「北京的挑釁行為是其一直以來試圖改變現狀做法的重大升級」，這些謬論完全是賊喊捉賊，掩蓋不了美方惡意改變台海現狀的事實。

文章又指，在中美建交公報中，白紙黑字記錄著美方僅與台灣保持非官方關係的承諾。但作為美國政府的第三號人物，佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉竄訪台灣，絕不是什麼非官方行為。佩洛西本人更是明目張膽地發表聲明，聲稱其是「官方訪問」，公然違背中美建交公報。佩洛西還不止一次公開妄稱台灣為「國家」，種種錯誤行徑，向世人展示了正是佩洛西在蓄意改變台海現狀。

文章批評美方顛倒黑白稱「台灣40多年來的現狀改變來自中國，而不是美國」，實情卻是美方違背在中美三個聯合公報中所作的承諾，在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的道路上越走越遠。美方發布所謂新版「對台交往準則」，大幅放寬美台交往限制，縱容放任美高官訪台。美方還違背有關「逐步減少對台售武、並經過一段時間導致最後解決」的承諾，售台武器的規模和性能不斷提升，迄今總額超過700億美元，僅現政府任內就已達11億多美元。美方承諾「無意執行『兩個中國』或『一中一台』」，卻公然助台拓展所謂「國際空間」。「美方種種言行不一，哪一個不是在蓄意改變台海現狀？」

佩洛西訪台引發廣注。圖為2022年8月2日，佩洛西在台北松山機場落機，在眾人陪同下走在停機坪上。（AP）

文章續提到，美國還夥同個別國家發表所謂聲明，在重申各自的一個中國政策和對台灣的基本立場沒有改變的同時，在「一個中國政策」後面加括號標註「在適用的情形下」，成為美方試圖改變台海現狀的又一鐵證。近年來，美國變換手法虛化、掏空、歪曲其一個中國政策，「一中」政策的前綴、後注越來越長，其所謂「與台灣關係法」、「對台六項保證」等被加了進來。這些完全是美方單方面炮製的，中方從一開始就不予承認並堅決反對。美方將國內法凌駕於國際法之上，無視並踐踏國際法和國際關係基本準則，小動作不斷，「哪一個不是在蓄意改變台海現狀？」

文章進一步指出，面對美方改變台海現狀的挑釁行徑和美台加緊勾連的破壞舉動，中方不得不採取捍衛國家主權和領土完整的反制措施。中方一系列反制措施堅定、有力、適度，軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、國際法和國際慣例，既是對肇事分子和挑釁者的嚴正震懾、對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的有力懲戒，也是對台海和平穩定的有效維護，這是一個真正負責任大國應有的擔當。美方污衊中方正當、合理、合法的反制措施，恰恰暴露出其破壞台海現狀的真實企圖。

最後，文章強調，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。堅持一個中國原則是保持台海和平穩定的定海神針，背棄一個中國原則是掀起台海驚濤駭浪的罪魁禍首。美方應言行一致，將不支持「台灣獨立」、不尋求改變台海現狀的承諾落到實處，立即停止在一個中國原則上操弄任何陰謀和伎倆。