夏立言：對解放軍軍演不滿及憂慮　張志軍：採取反制行動打擊台獨

國民黨副主席夏立言訪問大陸，昨日（24日）晚上與中國大陸海協會長張志軍餐敘，席間夏立言傳達了對解放軍軍演的不滿及憂慮。張志軍則表示，大陸採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊「台獨」分裂和外來干涉的正義之舉。



據國台辦新聞稿指出，張志軍24日在江蘇昆山會見了來訪的夏立言一行。兩人是老朋友，都曾擔任雙方兩岸事務主管部門負責人，曾共同參與推動兩岸關係和平發展。

張志軍還表示，面對複雜形勢，要堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，加強交流溝通，共同維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

根據國民黨稍早發布的新聞稿，夏立言在與張志軍餐敘時，就台灣民眾和在陸台商台胞所關心的軍演問題、農產品檢驗檢疫問題、ECFA早收清單、兩岸增加航點（恢復小三通）以及台商權益與投資保障等議題進行溝通。

夏立言表示，第一要務是傳達台灣民眾對於大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮，再加上接踵而來的農產品檢驗檢疫問題、暫停輸入若干產品、ECFA早收清單可能遭取消的傳言等，更是影響廣大的農漁民與中小企業的生計。