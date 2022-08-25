中韓建交30周年　李克強：歡迎繼續擴大對華投資

據新華社報道，中國國務院總理李克強與韓國國務總理韓德洙周三（24日）在紀念中韓建交30周年商務合作論壇上發表視像致辭。



李克強表示，中韓隔海相望、比鄰而居，兩國人民互學互鑑歷史源遠流長。雙方高度重視中韓建交30周年，兩國元首互致了賀函。30年來，中韓關係發展碩果纍纍，經貿合作成績斐然，給雙方帶來巨大福祉，也為地區和平與繁榮作出積極貢獻。

李克強指，當前國際地區形勢復雜深刻演變，世界經濟發展面臨諸多不確定不穩定因素。謀和平穩定、促發展繁榮仍然是人心所向、大勢所趨。中方願同韓方一道，攜手開辟下一個共同發展繁榮的30年。

他說，雙方應堅持睦鄰友好、相互尊重、平等相待，照顧彼此核心利益和重大關切，推動雙邊關係健康穩定發展。發揮互補優勢，堅持互利共贏，深化創新創業、先進製造、數碼經濟、綠色發展、應對氣候變化等領域合作，盡早就中韓自貿協定第二階段談判達成一致。堅持多邊主義，堅定經濟全球化大方向，共同維護產業鏈供應鏈安全暢通。用好區域全面經濟夥伴關係協定帶來的機遇，不僅更好惠及各國企業和人民，也為促進地區的發展繁榮增添新動能。共同辦好「中韓文化交流年」，增進兩國民眾特別是青少年之間的相互了解和友好感情。繼續發揮好人員往來「快捷通道」作用，助力兩國復工復產和經貿合作。

李克強說，中國開放的大門始終向全世界敞開，並且只會越開愈大。我們致力於持續打造市場化法治化國際化營商環境，讓中國始終成為各國企業投資的「沃土」、興業的「高地」。歡迎包括韓國在內的各國企業繼續擴大對華投資，共享中國發展機遇，打開新的合作之窗。