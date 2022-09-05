廣西破獲1.3億元香水假貨案　仿CHANEL、BYREDO等名牌香水12萬瓶

廣西賀州市公安局5日通報，日前該局聯合市場監督管理部門，偵破一宗生產、銷售偽劣國際品牌香水大案，其假冒物品遠銷全國各地以及周邊國家，僅現場成品貨值就高達1.3億元人民幣，涉案人員共51人。



2021年12月，賀州市富川瑤族自治縣公安局治安大隊接到群眾舉報，有人在富川縣城、蓮山鎮等租用民房大量生產假冒偽劣名牌香水，影響惡劣。經公安機關初查，此案案情重大復雜，涉及人員多，涉案金額大。賀州市公安局迅速成立專案領導小組，並抽調精幹警力組成專案組，對案件開展秘密偵辦。

專案組民警掌握該案生產點、倉儲及生產規律後，於3月10日聯合市場監督管理局執法人員，在2個生產點和4個倉庫收網。當場抓獲5名疑犯，並調查從事生產的23名工人。現場查扣生產設備、生產原料一批，扣押假冒包裝盒、玻璃瓶、半成品60多萬套及22種國際品牌104個系列假香水12萬多瓶，假冒名牌包括，CHANEL 香奈兒、BYREDO 柏芮朵、BULGARI 寶格麗。經物價部門對成品香水評估，該案涉案貨值達1.3億元人民幣。

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4月16日，富川縣人民檢察院逮捕生產窩點的4名主要疑犯。由於涉及人員多、地域廣、案情複雜，在廣西公安廳的指揮協調下，賀州抽調精幹力量組成專案組，先後遠赴廣東、四川以及廣西相關地市，對涉案骨干成員、假冒商標供應人員以及銷售人員進行收網。

公安機關已經查獲骨干成員、管理人員、生產員工3個層級的涉案人員共51人，該案正在偵辦中。