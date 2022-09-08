鄭州游泳館4月局部坍塌3死9傷　官方：桿件腐蝕嚴重，問責18人

河南鄭州市的五洲溫泉游泳館4月18日發生局部坍塌，造成3人死亡、9人受傷。鄭州市生產事故調查委員會昨（7）日通報了五條曲線館事故調查處理結果，18名事故相關責任人和8家事故責任單位被問責。



官方媒體《央視新聞》報道，4月18日10時47分，位於鄭州市金水區的鄭州五洲大酒店俱樂部有限公司五洲溫泉游泳館發生一起較大坍塌事故，造成3人死亡、9人受傷，直接經濟損失434.58萬元人民幣。

經調查，事故直接原因為游泳館屋蓋結構長期在潮濕環境下使用，鋼屋架桿件、節點及支座部位均腐蝕嚴重，部分桿件截面損失率較大，致使桿件強度和穩定性嚴重不足，部分桿件荷載引起的穩定應力嚴重超出材料強度。在上部荷載作用下，游泳池深水區上方鋼屋架部分桿件失穩，導致屋面結構坍塌。

調查認定，金水區鄭州五洲溫泉游泳館「4·18」較大坍塌事故是生產安全責任事故。18名事故相關責任人員及8家責任單位被問責。

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內地媒體《界面新聞》4月報道指，當地一名市民表示，坍塌的五洲溫泉游泳館緊挨五洲大酒店，已經運營了20多年，附近居民對它都很熟悉。五洲溫泉游泳館所屬企業是鄭州五洲大酒店俱樂部有限公司，成立於2002年，經營範圍包括中餐類銷售、游泳館、洗浴、歌舞娛樂、捲煙零售等。

事件發生後，鄭州市委、市政府主要領導和應急、公安、消防、衛健等相關部門負責人趕到現場緊急開展指揮救援。