貴州大巴轉運隔離人員27死20傷　貴陽副市長：向全社會誠懇道歉

今日（18日）凌晨，貴州黔南州發生嚴重交通意外，一輛載有47人的客車行駛期間翻側，截至中午12時，事故已造成27人遇難。《貴州日報》報道，事故車輛為貴陽市涉疫人員隔離轉運車輛。



9月18日晚間舉行的貴陽貴安新冠肺炎疫情防控新聞發佈會，貴陽市人民政府副市長林剛通報交通事故的情況。他指出，此次事故涉事車輛車牌號為貴A75868，為貴州黔運集團有限公司所屬車輛，是抗疫轉運徵用車輛，載49人。

該車從雲岩區接送涉疫隔離人員前往黔南州荔波縣隔離酒店進行集中隔離醫學觀察。於9月18日0點10分從雲岩區出發。車上47名人員，其中駕駛員1名，隨車工作人員1名，其餘45人均為雲岩區涉疫居民。

9月18日凌遲2時40分許，車輛行駛至黔南州三都至荔波高速32公里處發生側翻，墜入路旁深溝。截至9月18日21時，事故共造成27人不幸遇難，20名傷者被就近送往醫院救治。目前現場救援工作已完成。傷者救治及遇難人員善後工作正在進行，事故原因正在調查中。

林剛表示，這起重大交通事故給人民群眾生命安全帶來巨大損失，「我們無比沉痛、無比自責，在此我代表市委、市政府對所有遇難人員表示沉痛哀悼，向所有遇難人員家屬、受傷人員表示深切慰問，並向全社會作出誠懇道歉。」

林剛表示，接下來將痛定思痛，全面檢視涉疫人員隔離轉運和交通安全隱患，舉一反三，開展專項整治，堅決遏制重特大事故的發生，統籌做好疫情防控和安全生產各項工作。

一是整合各方面優質醫療資源，組建專家組，全力做好受傷人員救治工作；二是加快核實遇難人員身份資訊，制定「一人一冊」善後方案，深入細緻做好傷亡人員家屬的關心、關懷工作，切實解決實際困難；三是嚴肅認真地配合上級有關部門徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人，給全社會一個負責任的交代。