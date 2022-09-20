回應「香港實施《國安法》後變得內地化」　港澳辦：危言聳聽

中宣部今日（20日）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會。國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權、王靈桂介紹「一國兩制」在港澳的成功實踐情況。

黃柳權表示，「一些人講香港實施了國安法，就會使香港變得越來越大陸化或者內地化，這樣的說法是危言聳聽，也是帶有政治偏見的。」



（香港01直播截圖）

黃柳權介紹，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅定不移、全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，發揚歷史主動精神，積極應對港澳內外環境變化，採取一系列標本兼治的舉措，推動「一國兩制」在港澳的實踐劈波斬浪、奮勇向前，取得歷史性成就、發生歷史性變革。

第一，「一國兩制」理論開闢新境界。習近平總書記對「一國兩制」和港澳工作提出一系列原創性的新理念新思想新戰略，將我們黨對「一國兩制」的規律性認識提升到新高度。習近平總書記強調，「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定；維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯；中央貫徹「一國兩制」方針堅持兩點，一是堅定不移，確保不會變、不動搖，二是全面準確，確保不走樣、不變形；必須依法治港治澳，必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，必須落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，必須保持香港、澳門的獨特地位和優勢；行政長官和特別行政區政府是香港、澳門的當家人，也是治理香港、澳門的第一責任人；全面支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務；「一國兩制」這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。習近平總書記的這些重要論述，是對「一國兩制」理論的豐富和發展，為推進新時代「一國兩制」實踐提供了根本遵循，是港澳工作取得新成就、實現新發展的根本原因。

第二，「一國兩制」制度體系更加完善。針對香港局勢一度出現嚴峻局面，以習近平同志為核心的黨中央審時度勢，進一步加強黨對港澳工作的集中統一領導，作出健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權、完善特別行政區同憲法和基本法實施相關製度機制的重大決策，推動建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制、制定香港國安法、完善香港特別行政區選舉制度，並支持澳門特別行政區啟動修改澳門國安法。所有這些，為實現港澳長治久安，推動「一國兩制」實踐行穩致遠提供了堅實制度保障。

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第三，香港、澳門保持繁榮穩定良好局面。在祖國全力支持下，香港經濟蓬勃發展，國際金融、航運、貿易中心地位穩固，創新科技產業迅速興起，自由開放雄冠全球，營商環境世界一流，包括普通法在內的原有法律得到保持和發展。香港連續二十多次被評為全球最自由經濟體第一位；在世界競爭力排名中，長期位居前列；過去10年裡，香港數次登上全球首次公開招股集資額首位。澳門「一中心、一平台、一基地」建設紮實推進，經濟適度多元發展成效初顯。「小而富」「小而勁」「小而康」「小而美」成為澳門的魅力名片。這兩年多來，香港、澳門受到新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，香港、澳門兩個特別行政區政府在中央堅定支持下採取積極有效舉措紓緩民困、恢復經濟，推動特別行政區各項建設事業不斷克難前行。

第四，香港、澳門加快融入國家發展大局。習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的粵港澳大灣區建設取得重要階段性成果，廣深港高鐵、港珠澳大橋和多個口岸相繼建成開通，橫琴、前海、南沙等重大合作平台建設加快推進，內地與港澳規則銜接、機制對接不斷深化，生產要素跨境流動更加快捷，便利港澳居民在內地發展的政策措施持續完善。在國家改革開放的壯闊洪流中，香港、澳門充分發揮連接祖國內地同世界各地的重要橋樑和窗口作用，為祖國創造經濟長期平穩快速發展的奇蹟作出了不可替代的貢獻。

隨著港澳同祖國內地的聯繫越來越緊密，交流合作越來越深化，港澳同胞的國家意識和愛國精神日益增強。特別是經歷風雨挑戰之後，港澳同胞更加深刻認識到，港澳始終同祖國風雨同舟、血脈相連。愛國愛港愛澳力量不斷壯大，以愛國愛港愛澳為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀更加深入人心。數以十萬計港澳青年到祖國內地就學、就業、創業、置業，以越來越強烈的民族自豪感和主人翁意識書寫他們的精彩人生。

央視記者提問：「一國兩制」在香港和澳門的成功實踐是實現中華民族偉大復興這一歷史進程的重要組成部分。請問這十年「一國兩制」在香港和澳門的實踐取得了哪些新進展新成就？

黃柳權指，黨的十八大以來，「一國兩制」在港澳實踐取得的新進展新成就，這些新進展新成就體現在方方面面，這裡我重點介紹三個方面：

一是香港、澳門兩個特別行政區以憲法和基本法為基礎的憲制秩序更加牢固，治理體系日臻完善。中央對特別行政區的全面管治權得到落實，特別行政區高度自治權正確行使。制定實施香港國安法，啟動修改澳門國安法，切實維護國家主權、安全、發展利益。全面落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，完善香港選舉制度，穩步推動符合「一國兩制」方針、符合特別行政區憲制地位、有利於維護港澳居民民主權利、有利於保持港澳繁榮穩定的特別行政區民主制度向前發展，港澳居民依法享有的廣泛權利和自由得到充分保障。

二是香港、澳門兩個特別行政區戰勝各種風雨挑戰，發展建設穩步前行。無論是外部環境不利變化和新冠肺炎疫情帶來的嚴重衝擊，還是一些劇烈的社會動盪，都沒有阻擋住港澳行進的腳步。從香港來看，香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位進一步鞏固提升，國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心建設都取得了積極進展。從澳門來看，澳門經濟快速發展，人均地區生產總值進入世界前列，會展、中醫藥、特色金融、文創等新興產業方興未艾，經濟適度多元發展成效初顯。港澳兩個特別行政區教育科技、醫療衛生、文化體育等社會事業全面進步，對外交往不斷擴大，國際影響顯著提升。

三是香港、澳門與祖國內地優勢互補、共同發展，加快融入中華民族偉大復興壯闊征程。港澳積極融入國家發展大局，主動對接國家發展戰略，同祖國內地的交流合作領域全面拓展、機制不斷完善；充分發揮高度自由開放、同國際規則順暢銜接等優勢，在構建我國更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中發揮著重要的功能。香港一直是我國內地最大的外資來源地、對外投資最大目的地、對外貿易最大轉口地，澳門成為我國雙向開放特別是與葡語國家經貿往來的重要平台。在中華民族偉大復興的歷史進程中，香港、澳門已經並將繼續作出重大貢獻。

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人民日報記者：中共十九屆四中全會通過的《關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》中提出，要「堅持和完善『一國兩制』制度體系」。請問，這方面的具體進展情況如何？

王靈桂表示，香港、澳門自回歸祖國之日起，重新納入國家治理體系。堅持「一國兩制」，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一，是我國國家製度和治理體系的顯著優勢之一。

中央始終堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」方針。堅定不移，就是確保不會變、不動搖；全面準確，就是確保不走樣、不變形。中央始終堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關製度機制。始終把堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護中央對特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權、發揮祖國內地堅強後盾作用和提高特別行政區自身競爭力結合起來。

一個時期，受各種內外複雜因素影響，「反中亂港」活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。黨中央強調，必須堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅持和完善「一國兩制」制度體系。按照黨的十九屆四中全會作出的頂層設計和全面部署，果斷制定香港國安法，從根本上堵住了香港維護國家安全的製度漏洞，成為「一國兩制」實踐的重要里程碑。依法設立中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署，指導香港特別行政區設立維護國家安全委員會和國家安全事務顧問，批准澳門特別行政區設立國家安全事務顧問和國家安全技術顧問。系統性完善香港特別行政區選舉制度，為守護香港政權安全夯實制度基礎，建立起具有香港特色的優質民主制度。進一步健全行政長官對中央政府負責的制度機制。支持港澳更加深入對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家發展戰略。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，增強港澳同胞國家意識和愛國精神。堅決防範遏制外部勢力干預港澳事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動。這一系列重要舉措，堅持和完善了「一國兩制」制度體系，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」行穩致遠打下了堅實基礎。

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香港中評社記者：這些年在港澳工作中，中央反復強調要全面準確貫徹「一國兩制」方針，並強調落實「愛國者治港」「愛國者治澳」，請問對此應該如何理解？

王靈桂指出，「一國兩制」方針是一個完整的體系。全面準確貫徹「一國兩制」方針，關鍵在於準確把握「一國」與「兩制」的關係。維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，在這個前提下，香港、澳門保持原有的資本主義制度長期不變，享有高度自治權。社會主義制度是中華人民共和國的根本製度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本製度。中央政府對特別行政區擁有全面管治權，這是特別行政區高度自治權的源頭，同時中央充分尊重和堅定維護特別行政區依法享有的高度自治權。在這個原則之下，「一國」原則愈加堅固，「兩制」優勢才能更加彰顯。

政權必須牢牢掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則。世界上沒有一個國家、一個地區的人民會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權。因此，「愛國者治港」「愛國者治澳」是保證港澳長治久安、守護好港澳居民切身利益的必然要求。特別行政區管治團隊必須是立場堅定、擔當作為、為民愛民、有感召力、有責任心的愛國者。同時，香港居民、澳門居民，不管從事什麼職業、信奉什麼理念，只要真心擁護「一國兩制」方針，只要熱愛香港、熱愛澳門家園，只要遵守基本法和特別行政區法律，都是建設香港、澳門的積極力量，都可以出一份力、作出一份貢獻。

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新加坡聯合早報記者：中國2020年在香港實施國安法穩定當地局勢，但一些輿論認為，香港正在變得越來越大陸化，這將影響香港作為國際金融中心的地位。特別是在疫情發生後，香港因為要和大陸接軌，與世界的聯繫受到影響。請問，您對此怎麼看？

黃柳權指，維護國家安全是世界各國通行的做法，很難想像哪一個國家會放任顛覆國家政權、分裂國家的言行在這個國家大行其道。大家都看到，全世界所有的國家都有自己的維護國家安全法。我不知道你看沒看過香港國安法，在我看來，香港國安法和世界其他國家國安法沒什麼兩樣，從立法目的到立法內容，都是一樣的。所以，我認為，一些人講香港實施了國安法，就會使香港變得越來越大陸化或者內地化，這樣的說法是危言聳聽，也是帶有政治偏見的。事實證明，香港民調也顯示，有71.9%的受訪者認為香港實施國安法以後，法治秩序得到了恢復，市民生活安寧得到了恢復，營商環境得到了改善，國安法的實施增強了他們對香港實踐「一國兩制」的信心。

大家都知道，習近平主席在今年慶祝香港回歸祖國25週年大會上的講話，特別強調「必須保持香港的獨特地位和優勢」。我想一直以來，中央政府和香港居民一樣，都非常珍視香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。我們相信，不管別人怎麼說，香港作為一個國際大都市，它的勃勃生機將會令世界更加為之讚歎。

至於剛才你提到的關於疫情聯通的問題，我想說的是，當前疫情還在全球蔓延，疫情已經並在深刻影響著和改變著包括香港在內的全球聯繫交往方式。我注意到，新一屆特區政府上任以後多次強調，接軌世界與和內地通關並不矛盾，而且特區政府也根據香港疫情和全球疫情變化情況與香港的實際情況，統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢調整和優化香港的疫情防控措施，我認為，特區政府做的這些調整無可厚非，也不需要去過度解讀。

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鳳凰衛視記者：去年，中央對香港特區選舉制度進行了修改完善，並發布了《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，能否請您介紹一下中央對香港民主發展的立場和態度？

王靈桂說，民主是全人類的共同價值，是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念。「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，是中國共產黨民主理念的重要體現。回歸之前，香港沒有民主可言。回歸祖國後，香港同胞實現當家作主，香港真正的民主由此開啟。中國共產黨是香港民主制度的設計者、創立者、維護者和推進者，始終堅定支持香港特別行政區依法有序發展民主。但在反中亂港勢力的蓄意對抗、阻撓之下，香港民主發展一度遭遇挫折，選舉制度更是一再暴露出重大缺陷和漏洞。2021年，黨中央果斷決策，完善了香港選舉制度。

從選舉委員會選舉，到第七屆立法會選舉，再到第六任行政長官選舉，三場選舉都彰顯了新選制的顯著特色和優勢。具體表現在以下幾個方面：一是廣泛代表性。選委會由1200人增加到1500人，立法會議席由70席增加到90席，參選人背景多元前所未有。二是政治包容性。參選人來自不同政治團體、政治派別，代表不同政治光譜，持有不同的政治理念，「愛國者治港」不是清一色，而是五光十色。三是均衡參與性。選委會四大界別擴大為五大界別，立法會議席分為三大板塊，行政長官候選人須獲得選委會不少於188名委員、每個界別不少於15名委員的提名。四是公平競爭性。候選人重在比專長、比政綱、比理念、比擔當、比貢獻，以此努力爭取選民支持，選舉活動更加理性、公平、有序。從以上特點可以看出，新選制能夠確保反映民意、集中民智、為民謀福，是廣泛真實管用的民主制度。

從以上可以看出，中央對香港民主發展的立場和態度，已經非常清晰地體現在新選制及其成功實踐裡。這裡還需要說明的是，選舉並不是民主的全部。憲法和基本法全面構建了香港特別行政區的民主制度，憲法明確了中央政府主導和決定香港特別行政區民主發展的憲制責任，基本法規定了香港特別行政區民主制度的主要內容和未來發展的路徑和原則、賦予了香港居民廣泛的民主權利和自由。香港特別行政區的民主制度符合「一國兩制」方針，符合香港憲制地位，有利於維護香港居民民主權利，有利於保持香港長期繁榮穩定，展現出更加光明的前景。

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香港星島日報記者：近日，加拿大智庫菲沙研究所公布了《世界經濟自由度2022年度報告》，香港在165個經濟體中再度獲評為全球最自由經濟體。不過報告指出，國安法頒布實施以後，對經濟自由程度帶來了一定影響。請問，您對此有何回應？

黃柳權表示，我也看到了你剛才提到的那份報告，這段時間還有其他一些類似的報告對香港的情況進行評比。從這些報告來看，香港作為全球最自由經濟體、最具競爭力地區的地位得到國際社會的廣泛認可，這說明國際社會始終對香港的獨特地位和優勢給予肯定，始終對香港的發展充滿信心。

剛才我已經講了，香港實施國安法主要目的就是為了恢復香港的法治秩序，使香港的發展回到正確軌道，從而使香港的市場和投資環境得到維護，使各國投資者在香港的合法權益得到更好的保證。很難想像，如果說黑暴橫行、打砸搶燒，怎麼可能創造出好的營商環境。

香港國安法實施以後，短短兩年時間，香港市民和全球資本對香港的信心指數持續回升，國際機構及商界對香港的營商環境評價正面積極。我們也看到，香港的全球金融中心指數排名回升到第三名。香港資產及財富管理業務總值在2021年年底達到了35.55萬億港元，超過了2019年年底數額的兩成。香港銀行今年7月存款額超過15萬億港元，這個數額比香港國安法實施前增加了8.5%。今年3月，國際貨幣基金組織讚揚香港金融體系穩定，再一次肯定香港作為主要的國際金融中心的地位。

另外，我們也看到，在香港企業活躍程度也在大大增強。這也說明，香港的營商環境和經濟自由程度沒有受到損害。我這裡有一些企業活躍度的數據，2021年母公司在海外及內地駐港公司達到了9049家，創歷史新高。2022年上半年，一共有50087家公司在港成立，新公司數量增幅穩健。這些事實都充分說明，香港國安法不僅不會損害香港的經濟自由度，反而為香港保持繁榮穩定、鞏固競爭優勢提供了非常堅實的法律保障。

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南華早報記者：請問中央政府是否留意到或者擔心香港的「移民潮」問題。過去一年，香港一共有超過11萬居民離開，人口下降1.6%，其中不少人參加了外國對香港居民放寬的一些移民項目，一部分外國的人才也選擇離開香港。請問中央政府期待目前的特首用什麼方法把本地和外國的人才留在香港？

黃柳權回應指，我前一段在香港的媒體上也看到了這樣的報道，大家都關注所謂的「移民潮」問題。香港媒體的報道也列舉了你剛才講的數據，我也比較好奇，想看看這些數字從哪裡出來，是怎麼回事。我也翻了翻香港特區政府統計處的報告，我發現這些數字是從這裡面摘出來的。所以，要想回答好你的問題，我想把香港特區政府統計處報告列舉的一些數字全面的說一說。

這個報告顯示，2022年年中香港人口臨時數字為729.16萬人，其中常住居民為718.19萬人，流動居民為10.97萬人。從2021年年中到2022年年中，香港移入人口為1.83萬人，移出人口為11.32萬人，就是剛才講的11萬人，報導用了一個大數；新出生人口為3.51萬人，死亡人口為6.16萬人。從這些數據來看，香港人口減少的原因是多方面的，看不出人口減少是因為移民潮導致的。香港特區政府發言人解釋，「政府沒有港人移居外地的直接統計數字。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。」所以，從特區政府公佈的人口數據和發言人作的說明解釋來看，香港現在出現了「移民潮」的形容並不是很恰當。

當前香港已經從由亂到治進入了由治及興的關鍵時刻，香港社會對未來的發展充滿了期待。中央政府將一如既往地支持香港同祖國內地和世界各地展開廣泛、緊密的交流合作。近期我也注意到，香港特區政府發言人積極回應社會各界的關注，指出，「政府將繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進粵港澳大灣區內人才流動。」特區政府非常積極地吸引人才到香港來。所以我相信，香港高度自由開放規範的營商環境，暢通便捷的國際聯繫，所實行的普通法制度和低稅制，中西文化融合的人文環境，特別是香港背靠祖國、聯通世界的區位優勢，一定會吸引更多的人才到香港施展抱負。

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彭博社記者：如果「一國兩制」在2047年後依舊會在香港實施，那麼這一制度的延續對香港未來意味著什麼？

王靈桂說，堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」是中國不變的方針。今年7月1日，習近平總書記在慶祝香港回歸祖國25週年大會上的重要講話中，明確向全世界宣告，「『一國兩制』這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」在今年7月1日之前，如果說港澳和國際社會在這方面有一些什麼疑問的話，總書記的這段講話一錘定音，這些擔心和議論已經不復存在。

「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸祖國後保持長期繁榮穩定的最佳制度。「一國兩制」制度作為一項前無古人的偉大事業，從40年前的科學構想變成生動實踐，從全面付諸實踐到不斷豐富完善，戰勝了系列挑戰和風險，取得舉世公認的成功。黨的十八大以來，在習近平總書記的掌舵領航和黨中央的堅強領導下，推動香港實現由亂到治的重大轉折，澳門保持穩定發展良好態勢。20多年來的實踐充分證明，「一國兩制」是行得通、辦得到、得人心的好制度。

當前，中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的偉大歷史進程，推進「一國兩制」在港澳的成功實踐，是這一偉大歷史進程的重要組成部分。我們相信，有偉大祖國的堅定支持，有「一國兩制」方針的堅實保障，在實現我國第二個百年奮鬥目標的新征程上，香港、澳門一定能夠創造出更大輝煌，一定能夠同祖國人民一道共享中華民族偉大復興的榮光。

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香港大公文匯傳媒記者：當前香港正在經歷由亂及治到由治及興的新時期，香港市民熱切期望土地房屋、貧富懸殊、青年發展這些民生憂難問題能夠得到切實解決，請問中央將採取哪些措施支持和幫助香港解決這些問題？

王靈桂表示，習近平總書記十分關心香港市民的切身利益，在慶祝香港回歸祖國25週年大會上的重要講話中，習近平總書記專門強調，「當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些」。習近平總書記希望新一屆特別行政區政府要「務實有為、不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求，拿出更果敢的魄力，更有效的舉措破難而進，讓發展成果更多更公平惠及全體市民」。習近平總書記還專門指出，「要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會」。

我們很高興地看到，香港新一屆特別行政區政府已經開始行動起來了，設立「土地及房屋供應統籌組」，成立「公營房屋項目行動工作組」，多管齊下，全面推進土地房屋工作提速、提效、提量；設立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」；設立「地區事項統籌工作組」，幫助青年向上流動，這些舉措展現出了解決問題的決心和擔當。香港社區組織協會最近公佈的民調顯示，有超過8成受訪基層市民認為，新一屆特區政府能夠做到中央希望的「民有所呼、我有所應」。

同時我們應當看到，你剛才提出的民生憂難問題都是長期積累下來了，破解這些難題不可能一蹴而就，也不可能一個措施解決所有的問題，需要在發展中用發展的辦法，下大力氣持續推進解決。今後，中央將繼續全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略；全力支持香港保持和發揮獨特優勢，同世界各地開展更加廣泛、更加緊密的交流與合作；全力支持香港積極穩妥推進改革，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

我們相信，在中央的堅定支持下，在行政長官和特別行政區政府這個當家人、第一責任人的帶領下，廣大香港居民積極投身建設美好香港，辛勤工作，就一定能夠在由治及興的過程中，過上更加美好幸福的生活。

新華社記者：中央在支持香港、澳門融入國家發展大局，特別是參與高質量建設粵港澳大灣區方面採取了哪些舉措，取得了哪些成效？未來還將採取哪些舉措？

黃柳權稱，粵港澳大灣區建設是新時代推動形成我國全面開放新格局的新舉措，也是推動「一國兩制」事業發展的新實踐。中央提出建設大灣區的重要目的之一，就是要進一步支持香港、澳門融入國家發展大局，增進香港、澳門同胞福祉，保持香港、澳門的長期繁榮穩定。

2019年，黨中央、國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。《綱要》已經實施三年了，在中央各有關部門和粵港澳三地的共同努力下，大灣區建設取得了明顯成效。一是重大合作平台建設加速推進。橫琴粵澳深度合作區創新共商共建共管共享新體制，制定12類規則銜接機制對接路徑；前海深港現代服務業合作區統籌「物理擴區」和「政策擴區」；南沙粵港澳全面合作示範區功能日益完善，已經落戶港澳企業近3000家。二是國際科創中心建設穩步推進。以廣深港、廣珠澳科創走廊和深圳河套、珠海橫琴創新極點為主體的大灣區國際科技創新中心框架基本建立。

我們叫做「兩廊」「兩點」。大灣區院士聯盟在香港成立。香港、澳門在腦科學、智慧城市、物聯網等特色和優勢領域的20家國家重點實驗室與內地合作不斷深化。三是港澳與內地互聯互通取得新突破。大灣區世界級機場群、港口群、新型基礎設施體系加快構建，廣深港高鐵、港珠澳大橋建成通車，「軌道上的大灣區」建設持續推進，灣區主要城市間基本實現1小時通達。人員、車輛、貨物、資金等要素跨境流動更加高效便捷，蓮塘/香園圍口岸、新橫琴口岸、新橫琴口岸、青茂口岸相繼開通，「一地兩檢」「合作查驗、一次放行」等便利通關模式落地實施。四是便利港澳居民在內地發展的政策措施持續完善。港澳與內地在專業領域的資格互認範圍逐步擴大，港澳青年在內地就業創業和交流交往的支持政策更加完善，在內地養老和參加社保更加便利，港澳居民在內地生活的服務保障體系更趨完備。

下一步，中央有關部門將繼續支持港澳發揮獨特優勢，在加快推動大灣區國際科創中心建設、大灣區市場一體化發展、粵港澳重大合作平台建設等方面，繼續推出更多有力舉措。