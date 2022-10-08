李克強 | 實事求是說出6億人月入千元 十年總理實而不華
撰文：許祺安
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李克強67歲（排名第二）
中央政治局常委，國務院總理、黨組書記
出生：1955年7月
籍貫：安徽
從政經歷
廳局級
1982—1983年北京大學團委書記、共青團中央常委
1983—1983年共青團中央學校部部長兼全國學聯秘書長
1983—1985年共青團中央書記處候補書記
副省部級
1985—1993年共青團中央書記處書記兼全國青聯副主席
正省部級
1993—1998年共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長
1998—1999年河南省委副書記、代省長、兼任黃河防汛總指揮部總指揮
1999—2002年河南省委副書記、省長、兼任黃河防汛總指揮部總指揮
2002—2003年河南省委書記、省長、兼任黃河防汛總指揮部總指揮
2003—2004年河南省委書記、省人大常委會主任
2004—2005年遼寧省委書記
2005—2007年遼寧省委書記、省人大常委會主任
正國級
2007—2008年中央政治局常委
2008—2013年中央政治局常委、國務院副總理、黨組副書記
2013年至今中央政治局常委（排名第二）、國務院總理、黨組書記