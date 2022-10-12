七中全會公報：確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位

中共第十九屆中央委員會第七次全體會議（十九屆七中全會）周日（9日）上午在京召開，今日（12日）閉幕。

全會公報表示，黨的十九大以來5年黨和國家事業的重大成就，是在以習近平為核心的黨中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下全黨全國各族人民團結奮鬥取得的。黨確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。全黨要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍。

在香港相關內容方面，公報稱香港落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。



據公報，全會聽取和討論了習近平受中央政治局委托作的工作報告。全會討論並通過了黨的十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告，討論並通過了黨的十九屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的工作報告，討論並通過了《中國共產黨章程（修正案）》，決定將這3份文件提請中國共產黨第二十次全國代表大會審查和審議。習近平就黨的十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告討論稿向全會作了說明，王滬寧就《中國共產黨章程（修正案）》討論稿向全會作了說明。

公報稱，全會充分肯定黨的十九屆六中全會以來中央政治局的工作。中央政治局全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，毫不放鬆抓好常態化疫情防控，推動高質量發展，深化改革開放，發展全過程人民民主，加強宣傳思想文化工作，突出保障和改善民生，推進生態文明建設，加快國防和軍隊現代化步伐，積極開展中國特色大國外交，推進全面從嚴治黨，成功舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，隆重慶祝香港回歸祖國25周年，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，妥善應對烏克蘭危機帶來的風險挑戰。

香港局勢實現由亂到治的重大轉折

公報總結了黨的十九大以來5年的工作，指5年來，以習近平為核心的黨中央高舉中國特色社會主義偉大旗幟，統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，堅持穩中求進工作總基調，全力推進全面建成小康社會進程，全面推進依法治國，集中力量實施脫貧攻堅戰，大力推進生態文明建設，堅決維護國家安全，大力度推進國防和軍隊現代化建設，如期打贏脫貧攻堅戰，完成全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標，邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍。

在香港和台灣相關內容方面，公報表示，黨依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。堅持一個中國原則和「九二共識」，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。

公報稱，5年來，以習近平為核心的黨中央審時度勢、守正創新，敢於鬥爭、善於鬥爭，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，以奮發有為的精神把新時代中國特色社會主義不斷推向前進，攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，推動黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就。

全黨要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義

全會強調，黨的十九大以來5年黨和國家事業的重大成就，是在以習近平為核心的黨中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下全黨全國各族人民團結奮鬥取得的。黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

全黨要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

遞補馬國強、王寧、王偉中為中央委員會委員

此外，全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員馬國強、王寧、王偉中為中央委員會委員。

全會審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於傅政華、沈德詠、李佳、張敬華嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予傅政華、沈德詠、張敬華開除黨籍處分，給予李佳撤銷黨內職務處分。

以下為公報全文內容：

中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議，於2022年10月9日至12日在北京舉行。

出席全會的有中央委員199人，候補中央委員159人。中央紀律檢查委員會委員和有關負責同志列席會議。

全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。

全會決定，中國共產黨第二十次全國代表大會於2022年10月16日在北京召開。

全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告。全會討論並通過了黨的十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告，討論並通過了黨的十九屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的工作報告，討論並通過了《中國共產黨章程（修正案）》，決定將這3份文件提請中國共產黨第二十次全國代表大會審查和審議。習近平就黨的十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告討論稿向全會作了說明，王滬寧就《中國共產黨章程（修正案）》討論稿向全會作了說明。

全會充分肯定黨的十九屆六中全會以來中央政治局的工作。一致認為，一年來，面對複雜嚴峻的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，團結帶領全黨全軍全國各族人民，弘揚偉大建黨精神，堅持穩中求進工作總基調，落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，毫不放鬆抓好常態化疫情防控，推動高質量發展，深化改革開放，發展全過程人民民主，加強宣傳思想文化工作，突出保障和改善民生，推進生態文明建設，加快國防和軍隊現代化步伐，積極開展中國特色大國外交，推進全面從嚴治黨，成功舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，隆重慶祝香港回歸祖國25週年，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，妥善應對烏克蘭危機帶來的風險挑戰，著力保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境，推動黨和國家各項事業取得新的重大成就，為召開黨的第二十次全國代表大會創造了良好條件。

全會總結了黨的十九大以來5年的工作。一致認為，黨的十九大以來的5年，是極不尋常、極不平凡的5年。5年來，以習近平同志為核心的黨中央高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，團結帶領全黨全軍全國各族人民，統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，堅持穩中求進工作總基調，全力推進全面建成小康社會進程，完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力推動高質量發展，主動構建新發展格局，蹄疾步穩推進改革，紮實推進全過程人民民主，全面推進依法治國，積極發展社會主義先進文化，突出保障和改善民生，集中力量實施脫貧攻堅戰，大力推進生態文明建設，堅決維護國家安全，防範化解重大風險，保持社會大局穩定，大力度推進國防和軍隊現代化建設，全方位開展中國特色大國外交，全面推進黨的建設新的偉大工程。如期打贏脫貧攻堅戰，完成全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標，邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍。隆重慶祝中國共產黨成立100週年、中華人民共和國成立70週年，制定第三個歷史決議，在全黨開展黨史學習教育，號召全黨學習和踐行偉大建黨精神。堅持人民至上、生命至上，開展抗擊新冠肺炎疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實“愛國者治港”原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。堅持一個中國原則和「九二共識」，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。堅持國家利益為重、國內政治優先，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。5年來，以習近平同志為核心的黨中央審時度勢、守正創新，敢於鬥爭、善於鬥爭，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻復雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，以奮發有為的精神把新時代中國特色社會主義不斷推向前進，攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，推動黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就。

全會強調，黨的十九大以來5年黨和國家事業的重大成就，是在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下全黨全國各族人民團結奮鬥取得的。黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。全黨要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

全會總結了黨的十九屆中央紀律檢查委員會的工作。一致認為，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各級紀律檢查委員會忠實履行黨章賦予的職責，堅決貫徹黨的自我革命戰略部署和全面從嚴治黨戰略方針，持之以恆落實中央八項規定精神，嚴明政治紀律和政治規矩，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，強化政治監督，深化政治巡視，推動落實全面從嚴治黨政治責任，整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，推動反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，完善黨和國家監督體系，深化紀檢監察體制改革，提高規範化法治化正規化水平，建設忠誠乾淨擔當的紀檢監察隊伍，紀檢監察工作高質量發展取得新成效。

全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員馬國強、王寧、王偉中為中央委員會委員。

全會審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於傅政華、沈德詠、李佳、張敬華嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予傅政華、沈德詠、張敬華開除黨籍處分，給予李佳撤銷黨內職務處分。

全會分析了當前形勢和任務，深入討論了新時代新征程堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家的若干重大問題，為召開黨的第二十次全國代表大會作了充分準備。