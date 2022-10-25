二十屆中央政治局首次會議：領悟「兩個確立」做到「兩個維護」

二十屆中共中央政治局25日（周二）召開首次會議，由總書記習近平主持，研究部署學習宣傳貫徹黨的二十大精神，審議《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》等。

會議強調，堅持和加強黨中央集中統一領導是全黨共同的政治責任，首先是中央領導層的政治責任。中央政治局要帶頭全面落實黨的二十大關於堅持和加強黨中央集中統一領導的各項要求，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。



會議指出，學習宣傳貫徹黨的二十大精神是當前和今後一個時期全黨全國的首要政治任務。要引導廣大幹部群眾原原本本學習研讀黨的二十大報告和黨章，認真領悟黨的二十大提出的新思想新論斷、作出的新部署新要求。

會議指，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，加深對習近平新時代中國特色社會主義思想、馬克思主義中國化時代化、中國式現代化等重大問題的認識，深刻理解黨的二十大對全面建設社會主義現代化國家作出的戰略部署，切實把思想和行動統一到黨中央精神上來。

會議強調，堅持和加強黨中央集中統一領導是全黨共同的政治責任，首先是中央領導層的政治責任。中央政治局要帶頭嚴格遵守黨章和黨內政治生活準則，全面落實黨的二十大關於堅持和加強黨中央集中統一領導的各項要求，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，帶頭全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，自覺在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。

另外，會議又審議《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》，強調政治局要帶頭嚴格執行八項規定。