二十大｜中共新版黨章公布：寫入「兩個維護」　未有「兩個確立」

為期七天的中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大），10月22日上午在北京人民大會堂閉幕，除了誕生新一屆領導層，大會亦通過關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議。

新華社26日（周三）公布新版《中國共產黨章程》，修正後的黨章寫入「兩個維護」，即堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。至於「兩個確立」（即確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）則未如預期寫入。



在新版黨章第一章「黨員」的部分，第三條「黨員必須履行下列義務」下，提到「增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，貫徹執行黨的基本路線和各項方針、政策，帶頭參加改革開放和社會主義現代化建設，帶動群眾為經濟發展和社會進步艱苦奮鬥，在生產、工作、學習和社會生活中起先鋒模範作用」。

新增「堅決反對和遏制『台獨』」

在涉港澳台方面，舊版《中國共產黨章程》稱「按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，完成祖國統一大業」。

新版則稱要「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅決反對和遏制『台獨』，完成祖國統一大業」，新增「堅決反對和遏制『台獨』」。

在涉港部分，新版強調「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針」就是要回應「五十年是否會變」的問題，可見答案是不會改變的，而且要「堅定不移」。

在涉台部分，新增「堅決反對和遏制『台獨』」則比舊版顯得強硬得多，「遏制」顯示中共會動手應對「台獨」，之前從來不會如此強調。

「逐步實現全體人民共同富裕」

在有關經濟制度部分，舊版《中國共產黨章程》稱「必須堅持和完善公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度，堅持和完善按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配制度，鼓勵一部分地區和一部分人先富起來，逐步消滅貧窮，達到共同富裕」。

新版則稱「必須堅持和完善公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等基本經濟制度，鼓勵一部分地區和一部分人先富起來，逐步實現全體人民共同富裕」。

新版中國共產黨章程（全文）：

總綱

中國共產黨是中國工人階級的先鋒隊，同時是中國人民和中華民族的先鋒隊，是中國特色社會主義事業的領導核心，代表中國先進生產力的發展要求，代表中國先進文化的前進方向，代表中國最廣大人民的根本利益。黨的最高理想和最終目標是實現共產主義。

中國共產黨以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想作為自己的行動指南。

馬克思列寧主義揭示了人類社會歷史發展的規律，它的基本原理是正確的，具有強大的生命力。中國共產黨人追求的共產主義最高理想，只有在社會主義社會充分發展和高度發達的基礎上才能實現。社會主義制度的發展和完善是一個長期的歷史過程。堅持馬克思列寧主義的基本原理，走中國人民自願選擇的適合中國國情的道路，中國的社會主義事業必將取得最終的勝利。

以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人，把馬克思列寧主義的基本原理同中國革命的具體實踐結合起來，創立了毛澤東思想。毛澤東思想是馬克思列寧主義在中國的運用和發展，是被實踐證明了的關於中國革命和建設的正確的理論原則和經驗總結，是中國共產黨集體智慧的結晶。在毛澤東思想指引下，中國共產黨領導全國各族人民，經過長期的反對帝國主義、封建主義、官僚資本主義的革命鬥爭，取得了新民主主義革命的勝利，建立了人民民主專政的中華人民共和國；新中國成立以後，順利地進行了社會主義改造，完成了從新民主主義到社會主義的過渡，確立了社會主義基本制度，發展了社會主義的經濟、政治和文化。

十一屆三中全會以來，以鄧小平同志為主要代表的中國共產黨人，總結新中國成立以來正反兩方面的經驗，解放思想，實事求是，實現全黨工作中心向經濟建設的轉移，實行改革開放，開闢了社會主義事業發展的新時期，逐步形成了建設中國特色社會主義的路線、方針、政策，闡明了在中國建設社會主義、鞏固和發展社會主義的基本問題，創立了鄧小平理論。鄧小平理論是馬克思列寧主義的基本原理同當代中國實踐和時代特徵相結合的產物，是毛澤東思想在新的歷史條件下的繼承和發展，是馬克思主義在中國發展的新階段，是當代中國的馬克思主義，是中國共產黨集體智慧的結晶，引導著我國社會主義現代化事業不斷前進。

十三屆四中全會以來，以江澤民同志為主要代表的中國共產黨人，在建設中國特色社會主義的實踐中，加深了對什麼是社會主義、怎樣建設社會主義和建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的認識，積累了治黨治國新的寶貴經驗，形成了「三個代表」重要思想。「三個代表」重要思想是對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論的繼承和發展，反映了當代世界和中國的發展變化對黨和國家工作的新要求，是加強和改進黨的建設、推進我國社會主義自我完善和發展的強大理論武器，是中國共產黨集體智慧的結晶，是黨必須長期堅持的指導思想。始終做到「三個代表」，是我們黨的立黨之本、執政之基、力量之源。

十六大以來，以胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，堅持以鄧小平理論和「三個代表」重要思想為指導，根據新的發展要求，深刻認識和回答了新形勢下實現什麼樣的發展、怎樣發展等重大問題，形成了以人為本、全面協調可持續發展的科學發展觀。科學發展觀是同馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想既一脈相承又與時俱進的科學理論，是馬克思主義關於發展的世界觀和方法論的集中體現，是馬克思主義中國化重大成果，是中國共產黨集體智慧的結晶，是發展中國特色社會主義必須長期堅持的指導思想。

十八大以來，以習近平同志為主要代表的中國共產黨人，堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，科學回答了新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義、怎樣堅持和發展中國特色社會主義等重大時代課題，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想。習近平新時代中國特色社會主義思想是對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀的繼承和發展，是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，是黨和人民實踐經驗和集體智慧的結晶，是中國特色社會主義理論體系的重要組成部分，是全黨全國人民為實現中華民族偉大復興而奮鬥的行動指南，必須長期堅持並不斷發展。在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，中國共產黨領導全國各族人民，統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，推動中國特色社會主義進入了新時代，實現第一個百年奮鬥目標，開啟了實現第二個百年奮鬥目標新征程。

改革開放以來我們取得一切成績和進步的根本原因，歸結起來就是：開闢了中國特色社會主義道路，形成了中國特色社會主義理論體系，確立了中國特色社會主義制度，發展了中國特色社會主義文化。全黨同志要倍加珍惜、長期堅持和不斷發展黨歷經艱辛開創的這條道路、這個理論體系、這個制度、這個文化，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，為實現推進現代化建設、完成祖國統一、維護世界和平與促進共同發展這三大歷史任務，實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥。

中國共產黨自成立以來，始終把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為自己的初心使命，歷經百年奮鬥，從根本上改變了中國人民的前途命運，開闢了實現中華民族偉大復興的正確道路，展示了馬克思主義的強大生命力，深刻影響了世界歷史進程，鍛造了走在時代前列的中國共產黨。經過長期實踐，積累了堅持黨的領導、堅持人民至上、堅持理論創新、堅持獨立自主、堅持中國道路、堅持胸懷天下、堅持開拓創新、堅持敢於鬥爭、堅持統一戰線、堅持自我革命的寶貴歷史經驗，這是黨和人民共同創造的精神財富，必須倍加珍惜、長期堅持，並在實踐中不斷豐富和發展。

我國正處於並將長期處於社會主義初級階段。這是在原本經濟文化落後的中國建設社會主義現代化不可逾越的歷史階段，需要上百年的時間。我國的社會主義建設，必須從我國的國情出發，走中國特色社會主義道路，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。在現階段，我國社會的主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。由於國內的因素和國際的影響，階級鬥爭還在一定範圍內長期存在，在某種條件下還有可能激化，但已經不是主要矛盾。我國社會主義建設的根本任務，是進一步解放生產力，發展生產力，逐步實現社會主義現代化，並且為此而改革生產關係和上層建築中不適應生產力發展的方面和環節。必須堅持和完善公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等基本經濟制度，鼓勵一部分地區和一部分人先富起來，逐步實現全體人民共同富裕，在生產發展和社會財富增長的基礎上不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，促進人的全面發展。發展是我們黨執政興國的第一要務。必須堅持以人民為中心的發展思想，把握新發展階段，貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，推動高質量發展。各項工作都要把有利於發展社會主義社會的生產力，有利於增強社會主義國家的綜合國力，有利於提高人民的生活水平，作為總的出發點和檢驗標準，尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造，做到發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享。必須按照中國特色社會主義事業「五位一體」總體佈局和「四個全面」戰略佈局，統籌推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設，協調推進全面建設社會主義現代化國家、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨。新時代新征程，經濟和社會發展的戰略目標是，到二〇三五年基本實現社會主義現代化，到本世紀中葉把我國建成社會主義現代化強國。

中國共產黨在社會主義初級階段的基本路線是：領導和團結全國各族人民，以經濟建設為中心，堅持四項基本原則，堅持改革開放，自力更生，艱苦創業，為把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國而奮鬥。

中國共產黨在領導社會主義事業中，必須堅持以經濟建設為中心，其他各項工作都服從和服務於這個中心。要實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略、鄉村振興戰略、區域協調發展戰略、可持續發展戰略、軍民融合發展戰略，充分發揮科學技術作為第一生產力的作用，充分發揮人才作為第一資源的作用，充分發揮創新作為引領發展第一動力的作用，依靠科技進步，提高勞動者素質，促進國民經濟更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全發展。

堅持社會主義道路、堅持人民民主專政、堅持中國共產黨的領導、堅持馬克思列寧主義毛澤東思想這四項基本原則，是我們的立國之本。在社會主義現代化建設的整個過程中，必須堅持四項基本原則，反對資產階級自由化。

堅持改革開放，是我們的強國之路。只有改革開放，才能發展中國、發展社會主義、發展馬克思主義。要全面深化改革，完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。要從根本上改革束縛生產力發展的經濟體制，堅持和完善社會主義市場經濟體制；與此相適應，要進行政治體制改革和其他領域的改革。要堅持對外開放的基本國策，吸收和借鑒人類社會創造的一切文明成果。改革開放應當大膽探索，勇於開拓，提高改革決策的科學性，更加注重改革的系統性、整體性、協同性，在實踐中開創新路。

中國共產黨領導人民發展社會主義市場經濟。毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，建立完善的宏觀調控體系。統籌城鄉發展、區域發展、經濟社會發展、人與自然和諧發展、國內發展和對外開放，調整經濟結構，轉變經濟發展方式，推進供給側結構性改革。促進新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展，建設社會主義新農村，走中國特色新型工業化道路，建設創新型國家和世界科技強國。

中國共產黨領導人民發展社會主義民主政治。堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，走中國特色社會主義政治發展道路、中國特色社會主義法治道路，擴大社會主義民主，建設中國特色社會主義法治體系，建設社會主義法治國家，鞏固人民民主專政，建設社會主義政治文明。堅持和完善人民代表大會制度、中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、民族區域自治制度以及基層群眾自治制度。發展更加廣泛、更加充分、更加健全的全過程人民民主，推進協商民主廣泛多層制度化發展，切實保障人民管理國家事務和社會事務、管理經濟和文化事業的權利。尊重和保障人權。廣開言路，建立健全民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督的制度和程序。完善中國特色社會主義法律體系，加強法律實施工作，實現國家各項工作法治化。

中國共產黨領導人民發展社會主義先進文化。建設社會主義精神文明，實行依法治國和以德治國相結合，提高全民族的思想道德素質和科學文化素質，為改革開放和社會主義現代化建設提供強大的思想保證、精神動力和智力支持，建設社會主義文化強國。加強社會主義核心價值體系建設，堅持馬克思主義指導思想，樹立中國特色社會主義共同理想，弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神，培育和踐行社會主義核心價值觀，倡導社會主義榮辱觀，增強民族自尊、自信和自強精神，抵禦資本主義和封建主義腐朽思想的侵蝕，掃除各種社會醜惡現象，努力使我國人民成為有理想、有道德、有文化、有紀律的人民。對黨員要進行共產主義遠大理想教育。大力發展教育、科學、文化事業，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，繼承革命文化，發展社會主義先進文化，提高國家文化軟實力。牢牢掌握意識形態工作領導權，不斷鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位，鞏固全黨全國人民團結奮鬥的共同思想基礎。

中國共產黨領導人民構建社會主義和諧社會。按照民主法治、公平正義、誠信友愛、充滿活力、安定有序、人與自然和諧相處的總要求和共同建設、共同享有的原則，以保障和改善民生為重點，解決好人民最關心、最直接、最現實的利益問題，使發展成果更多更公平惠及全體人民，不斷增強人民群眾獲得感，努力形成全體人民各盡其能、各得其所而又和諧相處的局面。加強和創新社會治理。嚴格區分和正確處理敵我矛盾和人民內部矛盾這兩類不同性質的矛盾。加強社會治安綜合治理，依法堅決打擊各種危害國家安全和利益、危害社會穩定和經濟發展的犯罪活動和犯罪分子，保持社會長期穩定。堅持總體國家安全觀，統籌發展和安全，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

中國共產黨領導人民建設社會主義生態文明。樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念，增強綠水青山就是金山銀山的意識，堅持節約資源和保護環境的基本國策，堅持節約優先、保護優先、自然恢復為主的方針，堅持生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路。著力建設資源節約型、環境友好型社會，實行最嚴格的生態環境保護制度，形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式，為人民創造良好生產生活環境，實現中華民族永續發展。

中國共產黨堅持對人民解放軍和其他人民武裝力量的絕對領導，貫徹習近平強軍思想，加強人民解放軍的建設，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，切實保證人民解放軍有效履行新時代軍隊使命任務，充分發揮人民解放軍在鞏固國防、保衛祖國和參加社會主義現代化建設中的作用。

中國共產黨維護和發展平等團結互助和諧的社會主義民族關係，積極培養、選拔少數民族幹部，幫助少數民族和民族地區發展經濟、文化和社會事業，鑄牢中華民族共同體意識，實現各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展。全面貫徹黨的宗教工作基本方針，團結信教群眾為經濟社會發展作貢獻。

中國共產黨同全國各民族工人、農民、知識分子團結在一起，同各民主黨派、無黨派人士、各民族的愛國力量團結在一起，進一步發展和壯大由全體社會主義勞動者、社會主義事業的建設者、擁護社會主義的愛國者、擁護祖國統一和致力於中華民族偉大復興的愛國者組成的最廣泛的愛國統一戰線。不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。全面準確、堅定不移貫徹「一個國家、兩種制度」的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅決反對和遏制「台獨」，完成祖國統一大業。

中國共產黨堅持獨立自主的和平外交政策，堅持和平發展道路，堅持互利共贏的開放戰略，統籌國內國際兩個大局，積極發展對外關係，努力為我國的改革開放和現代化建設爭取有利的國際環境。在國際事務中，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持正確義利觀，維護我國的獨立和主權，反對霸權主義和強權政治，維護世界和平，促進人類進步，推動構建人類命運共同體，推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則的基礎上，發展我國同世界各國的關係。不斷發展我國同周邊國家的睦鄰友好關係，加強同發展中國家的團結與合作。遵循共商共建共享原則，推進「一帶一路」建設。按照獨立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉內部事務的原則，發展我黨同各國共產黨和其他政黨的關係。

中國共產黨要領導全國各族人民實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，必須緊密圍繞黨的基本路線，堅持和加強黨的全面領導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，弘揚堅持真理、堅守理想，踐行初心、擔當使命，不怕犧牲、英勇鬥爭，對黨忠誠、不負人民的偉大建黨精神，加強黨的長期執政能力建設、先進性和純潔性建設，以改革創新精神全面推進黨的建設新的偉大工程，以黨的政治建設為統領，全面推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗鬥爭，全面提高黨的建設科學化水平，以偉大自我革命引領偉大社會革命。堅持立黨為公、執政為民，發揚黨的優良傳統和作風，不斷提高黨的領導水平和執政水平，提高拒腐防變和抵禦風險的能力，不斷增強自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力，不斷增強黨的階級基礎和擴大黨的群眾基礎，不斷提高黨的創造力、凝聚力、戰鬥力，建設學習型、服務型、創新型的馬克思主義執政黨，使我們黨始終走在時代前列，成為領導全國人民沿著中國特色社會主義道路不斷前進的堅強核心。黨的建設必須堅決實現以下六項基本要求：

第一，堅持黨的基本路線。全黨要用鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的基本路線統一思想，統一行動，並且毫不動搖地長期堅持下去。必須把改革開放同四項基本原則統一起來，全面落實黨的基本路線，反對一切「左」的和右的錯誤傾向，要警惕右，但主要是防止「左」。必須提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，增強貫徹落實黨的理論和路線方針政策的自覺性和堅定性。

第二，堅持解放思想，實事求是，與時俱進，求真務實。黨的思想路線是一切從實際出發，理論聯繫實際，實事求是，在實踐中檢驗真理和發展真理。全黨必須堅持這條思想路線，積極探索，大膽試驗，開拓創新，創造性地開展工作，不斷研究新情況，總結新經驗，解決新問題，在實踐中豐富和發展馬克思主義，推進馬克思主義中國化時代化。

第三，堅持新時代黨的組織路線。全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以組織體系建設為重點，著力培養忠誠乾淨擔當的高素質幹部，著力集聚愛國奉獻的各方面優秀人才，堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢，為堅持和加強黨的全面領導、堅持和發展中國特色社會主義提供堅強組織保證。全黨必須增強黨組織的政治功能和組織功能，培養選拔黨和人民需要的好幹部，培養和造就大批堪當時代重任的社會主義事業接班人，聚天下英才而用之，從組織上保證黨的基本理論、基本路線、基本方略的貫徹落實。

第四，堅持全心全意為人民服務。黨除了工人階級和最廣大人民群眾的利益，沒有自己特殊的利益。黨在任何時候都把群眾利益放在第一位，同群眾同甘共苦，保持最密切的聯繫，堅持權為民所用、情為民所系、利為民所謀，不允許任何黨員脫離群眾，凌駕於群眾之上。我們黨的最大政治優勢是密切聯繫群眾，黨執政後的最大危險是脫離群眾。黨風問題、黨同人民群眾聯繫問題是關係黨生死存亡的問題。黨在自己的工作中實行群眾路線，一切為了群眾，一切依靠群眾，從群眾中來，到群眾中去，把黨的正確主張變為群眾的自覺行動。

第五，堅持民主集中制。民主集中制是民主基礎上的集中和集中指導下的民主相結合。它既是黨的根本組織原則，也是群眾路線在黨的生活中的運用。必須充分發揚黨內民主，尊重黨員主體地位，保障黨員民主權利，發揮各級黨組織和廣大黨員的積極性創造性。必須實行正確的集中，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，保證全黨的團結統一和行動一致，保證黨的決定得到迅速有效的貫徹執行。加強和規範黨內政治生活，增強黨內政治生活的政治性、時代性、原則性、戰鬥性，發展積極健康的黨內政治文化，營造風清氣正的良好政治生態。黨在自己的政治生活中正確地開展批評和自我批評，在原則問題上進行思想鬥爭，堅持真理，修正錯誤。努力造成又有集中又有民主，又有紀律又有自由，又有統一意志又有個人心情舒暢生動活潑的政治局面。

第六，堅持從嚴管黨治黨。全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。新形勢下，黨面臨的執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗是長期的、複雜的、嚴峻的，精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險更加尖銳地擺在全黨面前。要把嚴的標準、嚴的措施貫穿于管黨治黨全過程和各方面。堅持依規治黨、標本兼治，不斷健全黨內法規體系，堅持把紀律挺在前面，加強組織性紀律性，在黨的紀律面前人人平等。強化全面從嚴治黨主體責任和監督責任，加強對黨的領導機關和黨員領導幹部特別是主要領導幹部的監督，不斷完善黨內監督體系。深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，以零容忍態度懲治腐敗，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

中國共產黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢，黨是最高政治領導力量。黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。黨要適應改革開放和社會主義現代化建設的要求，堅持科學執政、民主執政、依法執政，加強和改善黨的領導。黨必須按照總攬全域、協調各方的原則，在同級各種組織中發揮領導核心作用。黨必須集中精力領導經濟建設，組織、協調各方面的力量，同心協力，圍繞經濟建設開展工作，促進經濟社會全面發展。黨必須實行民主的科學的決策，制定和執行正確的路線、方針、政策，做好黨的組織工作和宣傳教育工作，發揮全體黨員的先鋒模範作用。黨必須在憲法和法律的範圍內活動。黨必須保證國家的立法、司法、行政、監察機關，經濟、文化組織和人民團體積極主動地、獨立負責地、協調一致地工作。黨必須加強對工會、共產主義青年團、婦女聯合會等群團組織的領導，使它們保持和增強政治性、先進性、群眾性，充分發揮作用。黨必須適應形勢的發展和情況的變化，完善領導體制，改進領導方式，增強執政能力。共產黨員必須同黨外群眾親密合作，共同為建設中國特色社會主義而奮鬥。

第一章 黨員

第一條 年滿十八歲的中國工人、農民、軍人、知識分子和其他社會階層的先進分子，承認黨的綱領和章程，願意參加黨的一個組織並在其中積極工作、執行黨的決議和按期交納黨費的，可以申請加入中國共產黨。

第二條 中國共產黨黨員是中國工人階級的有共產主義覺悟的先鋒戰士。

中國共產黨黨員必須全心全意為人民服務，不惜犧牲個人的一切，為實現共產主義奮鬥終身。

中國共產黨黨員永遠是勞動人民的普通一員。除了法律和政策規定範圍內的個人利益和工作職權以外，所有共產黨員都不得謀求任何私利和特權。

第三條 黨員必須履行下列義務：

（一）認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的路線、方針、政策和決議，學習黨的基本知識和黨的歷史，學習科學、文化、法律和業務知識，努力提高為人民服務的本領。

（二）增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹執行黨的基本路線和各項方針、政策，帶頭參加改革開放和社會主義現代化建設，帶動群眾為經濟發展和社會進步艱苦奮鬥，在生產、工作、學習和社會生活中起先鋒模範作用。

（三）堅持黨和人民的利益高於一切，個人利益服從黨和人民的利益，吃苦在前，享受在後，克己奉公，多做貢獻。

（四）自覺遵守黨的紀律，首先是黨的政治紀律和政治規矩，模範遵守國家的法律法規，嚴格保守黨和國家的秘密，執行黨的決定，服從組織分配，積極完成黨的任務。

（五）維護黨的團結和統一，對黨忠誠老實，言行一致，堅決反對一切派別組織和小集團活動，反對陽奉陰違的兩面派行為和一切陰謀詭計。

（六）切實開展批評和自我批評，勇於揭露和糾正違反黨的原則的言行和工作中的缺點、錯誤，堅決同消極腐敗現象作鬥爭。

（七）密切聯繫群眾，向群眾宣傳黨的主張，遇事同群眾商量，及時向黨反映群眾的意見和要求，維護群眾的正當利益。

（八）發揚社會主義新風尚，帶頭實踐社會主義核心價值觀和社會主義榮辱觀，提倡共產主義道德，弘揚中華民族傳統美德，為了保護國家和人民的利益，在一切困難和危險的時刻挺身而出，英勇鬥爭，不怕犧牲。

第四條 黨員享有下列權利：

（一）參加黨的有關會議，閱讀黨的有關文件，接受黨的教育和培訓。

（二）在黨的會議上和黨報黨刊上，參加關於黨的政策問題的討論。

（三）對黨的工作提出建議和倡議。

（四）在黨的會議上有根據地批評黨的任何組織和任何黨員，向黨負責地揭發、檢舉黨的任何組織和任何黨員違法亂紀的事實，要求處分違法亂紀的黨員，要求罷免或撤換不稱職的幹部。

（五）行使表決權、選舉權，有被選舉權。

（六）在黨組織討論決定對黨員的黨紀處分或作出鑒定時，本人有權參加和進行申辯，其他黨員可以為他作證和辯護。

（七）對黨的決議和政策如有不同意見，在堅決執行的前提下，可以聲明保留，並且可以把自己的意見向黨的上級組織直至中央提出。

（八）向黨的上級組織直至中央提出請求、申訴和控告，並要求有關組織給以負責的答覆。

黨的任何一級組織直至中央都無權剝奪黨員的上述權利。

第五條 發展黨員，必須把政治標準放在首位，經過黨的支部，堅持個別吸收的原則。

申請入黨的人，要填寫入黨志願書，要有兩名正式黨員作介紹人，要經過支部大會通過和上級黨組織批准，並且經過預備期的考察，才能成為正式黨員。

介紹人要認真了解申請人的思想、品質、經歷和工作表現，向他解釋黨的綱領和黨的章程，說明黨員的條件、義務和權利，並向黨組織作出負責的報告。

黨的支部委員會對申請入黨的人，要注意徵求黨內外有關群眾的意見，進行嚴格的審查，認為合格後再提交支部大會討論。

上級黨組織在批准申請人入黨以前，要派人同他談話，作進一步的瞭解，並幫助他提高對黨的認識。

在特殊情況下，黨的中央和省、自治區、直轄市委員會可以直接接收黨員。

第六條 預備黨員必須面向黨旗進行入黨宣誓。誓詞如下：我志願加入中國共產黨，擁護黨的綱領，遵守黨的章程，履行黨員義務，執行黨的決定，嚴守黨的紀律，保守黨的秘密，對黨忠誠，積極工作，為共產主義奮鬥終身，隨時準備為黨和人民犧牲一切，永不叛黨。

第七條 預備黨員的預備期為一年。黨組織對預備黨員應當認真教育和考察。

預備黨員的義務同正式黨員一樣。預備黨員的權利，除了沒有表決權、選舉權和被選舉權以外，也同正式黨員一樣。

預備黨員預備期滿，黨的支部應當及時討論他能否轉為正式黨員。認真履行黨員義務，具備黨員條件的，應當按期轉為正式黨員；需要繼續考察和教育的，可以延長預備期，但不能超過一年；不履行黨員義務，不具備黨員條件的，應當取消預備黨員資格。預備黨員轉為正式黨員，或延長預備期，或取消預備黨員資格，都應當經支部大會討論通過和上級黨組織批准。

預備黨員的預備期，從支部大會通過他為預備黨員之日算起。黨員的黨齡，從預備期滿轉為正式黨員之日算起。

第八條 每個黨員，不論職務高低，都必須編入黨的一個支部、小組或其他特定組織，參加黨的組織生活，接受黨內外群眾的監督。黨員領導幹部還必須參加黨委、黨組的民主生活會。不允許有任何不參加黨的組織生活、不接受黨內外群眾監督的特殊黨員。

第九條 黨員有退黨的自由。黨員要求退黨，應當經支部大會討論後宣佈除名，並報上級黨組織備案。

黨員缺乏革命意志，不履行黨員義務，不符合黨員條件，黨的支部應當對他進行教育，要求他限期改正；經教育仍無轉變的，應當勸他退黨。勸黨員退黨，應當經支部大會討論決定，並報上級黨組織批准。如被勸告退黨的黨員堅持不退，應當提交支部大會討論，決定把他除名，並報上級黨組織批准。

黨員如果沒有正當理由，連續六個月不參加黨的組織生活，或不交納黨費，或不做黨所分配的工作，就被認為是自行脫黨。支部大會應當決定把這樣的黨員除名，並報上級黨組織批准。

第二章 黨的組織制度

第十條 黨是根據自己的綱領和章程，按照民主集中制組織起來的統一整體。黨的民主集中制的基本原則是：

（一）黨員個人服從黨的組織，少數服從多數，下級組織服從上級組織，全黨各個組織和全體黨員服從黨的全國代表大會和中央委員會。

（二）黨的各級領導機關，除它們派出的代表機關和在非黨組織中的黨組外，都由選舉產生。

（三）黨的最高領導機關，是黨的全國代表大會和它所產生的中央委員會。黨的地方各級領導機關，是黨的地方各級代表大會和它們所產生的委員會。黨的各級委員會向同級的代表大會負責並報告工作。

（四）黨的上級組織要經常聽取下級組織和黨員群眾的意見，及時解決他們提出的問題。黨的下級組織既要向上級組織請示和報告工作，又要獨立負責地解決自己職責範圍內的問題。上下級組織之間要互通情報、互相支持和互相監督。黨的各級組織要按規定實行黨務公開，使黨員對黨內事務有更多的了解和參與。

（五）黨的各級委員會實行集體領導和個人分工負責相結合的制度。凡屬重大問題都要按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由黨的委員會集體討論，作出決定；委員會成員要根據集體的決定和分工，切實履行自己的職責。

（六）黨禁止任何形式的個人崇拜。要保證黨的領導人的活動處於黨和人民的監督之下，同時維護一切代表黨和人民利益的領導人的威信。

第十一條 黨的各級代表大會的代表和委員會的產生，要體現選舉人的意志。選舉採用無記名投票的方式。候選人名單要由黨組織和選舉人充分醞釀討論。可以直接採用候選人數多於應選人數的差額選舉辦法進行正式選舉。也可以先採用差額選舉辦法進行預選，產生候選人名單，然後進行正式選舉。選舉人有瞭解候選人情況、要求改變候選人、不選任何一個候選人和另選他人的權利。任何組織和個人不得以任何方式強迫選舉人選舉或不選舉某個人。

黨的地方各級代表大會和基層代表大會的選舉，如果發生違反黨章的情況，上一級黨的委員會在調查核實後，應作出選舉無效和採取相應措施的決定，並報再上一級黨的委員會審查批准，正式宣佈執行。

黨的各級代表大會代表實行任期制。

第十二條 黨的中央和地方各級委員會在必要時召集代表會議，討論和決定需要及時解決的重大問題。代表會議代表的名額和產生辦法，由召集代表會議的委員會決定。

第十三條 凡是成立黨的新組織，或是撤銷黨的原有組織，必須由上級黨組織決定。

在黨的地方各級代表大會和基層代表大會閉會期間，上級黨的組織認為有必要時，可以調動或者指派下級黨組織的負責人。

黨的中央和地方各級委員會可以派出代表機關。

第十四條 黨的中央和省、自治區、直轄市委員會實行巡視制度，在一屆任期內，對所管理的地方、部門、企事業單位黨組織實現巡視全覆蓋。

中央有關部委和國家機關部門黨組（黨委）根據工作需要，開展巡視工作。

黨的市（地、州、盟）和縣（市、區、旗）委員會建立巡察制度。

第十五條 黨的各級領導機關，對同下級組織有關的重要問題作出決定時，在通常情況下，要徵求下級組織的意見。要保證下級組織能夠正常行使他們的職權。凡屬應由下級組織處理的問題，如無特殊情況，上級領導機關不要干預。

第十六條 有關全國性的重大政策問題，只有黨中央有權作出決定，各部門、各地方的黨組織可以向中央提出建議，但不得擅自作出決定和對外發表主張。

黨的下級組織必須堅決執行上級組織的決定。下級組織如果認為上級組織的決定不符合本地區、本部門的實際情況，可以請求改變；如果上級組織堅持原決定，下級組織必須執行，並不得公開發表不同意見，但有權向再上一級組織報告。

黨的各級組織的報刊和其他宣傳工具，必須宣傳黨的路線、方針、政策和決議。

第十七條 黨組織討論決定問題，必須執行少數服從多數的原則。決定重要問題，要進行表決。對於少數人的不同意見，應當認真考慮。如對重要問題發生爭論，雙方人數接近，除了在緊急情況下必須按多數意見執行外，應當暫緩作出決定，進一步調查研究，交換意見，下次再表決；在特殊情況下，也可將爭論情況向上級組織報告，請求裁決。

黨員個人代表黨組織發表重要主張，如果超出黨組織已有決定的範圍，必須提交所在的黨組織討論決定，或向上級黨組織請示。任何黨員不論職務高低，都不能個人決定重大問題；如遇緊急情況，必須由個人作出決定時，事後要迅速向黨組織報告。不允許任何領導人實行個人專斷和把個人淩駕於組織之上。

第十八條 黨的中央、地方和基層組織，都必須重視黨的建設，經常討論和檢查黨的宣傳工作、教育工作、組織工作、紀律檢查工作、群眾工作、統一戰線工作等，注意研究黨內外的思想政治狀況。

第三章 黨的中央組織

第十九條 黨的全國代表大會每五年舉行一次，由中央委員會召集。中央委員會認為有必要，或者有三分之一以上的省一級組織提出要求，全國代表大會可以提前舉行；如無非常情況，不得延期舉行。

全國代表大會代表的名額和選舉辦法，由中央委員會決定。

第二十條 黨的全國代表大會的職權是：

（一）聽取和審查中央委員會的報告；

（二）審查中央紀律檢查委員會的報告；

（三）討論並決定黨的重大問題；

（四）修改黨的章程；

（五）選舉中央委員會；

（六）選舉中央紀律檢查委員會。

第二十一條 黨的全國代表會議的職權是：討論和決定重大問題；調整和增選中央委員會、中央紀律檢查委員會的部分成員。調整和增選中央委員及候補中央委員的數額，不得超過黨的全國代表大會選出的中央委員及候補中央委員各自總數的五分之一。

第二十二條 黨的中央委員會每屆任期五年。全國代表大會如提前或延期舉行，它的任期相應地改變。中央委員會委員和候補委員必須有五年以上的黨齡。中央委員會委員和候補委員的名額，由全國代表大會決定。中央委員會委員出缺，由中央委員會候補委員按照得票多少依次遞補。

中央委員會全體會議由中央政治局召集，每年至少舉行一次。中央政治局向中央委員會全體會議報告工作，接受監督。

在全國代表大會閉會期間，中央委員會執行全國代表大會的決議，領導黨的全部工作，對外代表中國共產黨。

第二十三條 黨的中央政治局、中央政治局常務委員會和中央委員會總書記，由中央委員會全體會議選舉。中央委員會總書記必須從中央政治局常務委員會委員中產生。

中央政治局和它的常務委員會在中央委員會全體會議閉會期間，行使中央委員會的職權。

中央書記處是中央政治局和它的常務委員會的辦事機構；成員由中央政治局常務委員會提名，中央委員會全體會議通過。

中央委員會總書記負責召集中央政治局會議和中央政治局常務委員會會議，並主持中央書記處的工作。

黨的中央軍事委員會組成人員由中央委員會決定，中央軍事委員會實行主席負責制。

每屆中央委員會產生的中央領導機構和中央領導人，在下屆全國代表大會開會期間，繼續主持黨的經常工作，直到下屆中央委員會產生新的中央領導機構和中央領導人為止。

第二十四條 中國人民解放軍的黨組織，根據中央委員會的指示進行工作。中央軍事委員會負責軍隊中黨的工作和政治工作，對軍隊中黨的組織體制和機構作出規定。

第四章 黨的地方組織

第二十五條 黨的省、自治區、直轄市的代表大會，設區的市和自治州的代表大會，縣（旗）、自治縣、不設區的市和市轄區的代表大會，每五年舉行一次。

黨的地方各級代表大會由同級黨的委員會召集。在特殊情況下，經上一級委員會批准，可以提前或延期舉行。

黨的地方各級代表大會代表的名額和選舉辦法，由同級黨的委員會決定，並報上一級黨的委員會批准。

第二十六條 黨的地方各級代表大會的職權是：

（一）聽取和審查同級委員會的報告；

（二）審查同級紀律檢查委員會的報告；

（三）討論本地區範圍內的重大問題並作出決議；

（四）選舉同級黨的委員會，選舉同級黨的紀律檢查委員會。

第二十七條 黨的省、自治區、直轄市、設區的市和自治州的委員會，每屆任期五年。這些委員會的委員和候補委員必須有五年以上的黨齡。

黨的縣（旗）、自治縣、不設區的市和市轄區的委員會，每屆任期五年。這些委員會的委員和候補委員必須有三年以上的黨齡。

黨的地方各級代表大會如提前或延期舉行，由它選舉的委員會的任期相應地改變。

黨的地方各級委員會的委員和候補委員的名額，分別由上一級委員會決定。黨的地方各級委員會委員出缺，由候補委員按照得票多少依次遞補。

黨的地方各級委員會全體會議，每年至少召開兩次。

黨的地方各級委員會在代表大會閉會期間，執行上級黨組織的指示和同級黨代表大會的決議，領導本地方的工作，定期向上級黨的委員會報告工作。

第二十八條 黨的地方各級委員會全體會議，選舉常務委員會和書記、副書記，並報上級黨的委員會批准。黨的地方各級委員會的常務委員會，在委員會全體會議閉會期間，行使委員會職權；在下屆代表大會開會期間，繼續主持經常工作，直到新的常務委員會產生為止。

黨的地方各級委員會的常務委員會定期向委員會全體會議報告工作，接受監督。

第二十九條 黨的地區委員會和相當於地區委員會的組織，是黨的省、自治區委員會在幾個縣、自治縣、市範圍內派出的代表機關。它根據省、自治區委員會的授權，領導本地區的工作。

第五章 黨的基層組織

第三十條 企業、農村、機關、學校、醫院、科研院所、街道社區、社會組織、人民解放軍連隊和其他基層單位，凡是有正式黨員三人以上的，都應當成立黨的基層組織。

黨的基層組織，根據工作需要和黨員人數，經上級黨組織批准，分別設立黨的基層委員會、總支部委員會、支部委員會。基層委員會由黨員大會或代表大會選舉產生，總支部委員會和支部委員會由黨員大會選舉產生，提出委員候選人要廣泛徵求黨員和群眾的意見。

第三十一條 黨的基層委員會、總支部委員會、支部委員會每屆任期三年至五年。基層委員會、總支部委員會、支部委員會的書記、副書記選舉產生後，應報上級黨組織批准。

第三十二條 黨的基層組織是黨在社會基層組織中的戰鬥堡壘，是黨的全部工作和戰鬥力的基礎。它的基本任務是：

（一）宣傳和執行黨的路線、方針、政策，宣傳和執行黨中央、上級組織和本組織的決議，充分發揮黨員的先鋒模範作用，積極創先爭優，團結、組織黨內外的幹部和群眾，努力完成本單位所擔負的任務。

（二）組織黨員認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，推進「兩學一做」學習教育、黨史學習教育常態化制度化，學習黨的路線、方針、政策和決議，學習黨的基本知識，學習科學、文化、法律和業務知識。

（三）對黨員進行教育、管理、監督和服務，提高黨員素質，堅定理想信念，增強黨性，嚴格黨的組織生活，開展批評和自我批評，維護和執行黨的紀律，監督黨員切實履行義務，保障黨員的權利不受侵犯。加強和改進流動黨員管理。

（四）密切聯繫群眾，經常瞭解群眾對黨員、黨的工作的批評和意見，維護群眾的正當權利和利益，做好群眾的思想政治工作。

（五）充分發揮黨員和群眾的積極性創造性，發現、培養和推薦他們中間的優秀人才，鼓勵和支持他們在改革開放和社會主義現代化建設中貢獻自己的聰明才智。

（六）對要求入黨的積極分子進行教育和培養，做好經常性的發展黨員工作，重視在生產、工作第一線和青年中發展黨員。

（七）監督黨員幹部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規，嚴格遵守國家的財政經濟法規和人事制度，不得侵佔國家、集體和群眾的利益。

（八）教育黨員和群眾自覺抵制不良傾向，堅決同各種違紀違法行為作鬥爭。

第三十三條 街道、鄉、鎮黨的基層委員會和村、社區黨組織，統一領導本地區基層各類組織和各項工作，加強基層社會治理，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾性自治組織充分行使職權。

國有企業黨委（黨組）發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定企業重大事項。國有企業和集體企業中黨的基層組織，圍繞企業生產經營開展工作。保證監督黨和國家的方針、政策在本企業的貫徹執行；支持股東會、董事會、監事會和經理（廠長）依法行使職權；全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作；參與企業重大問題的決策；加強黨組織的自身建設，領導思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作和工會、共青團、婦女組織等群團組織。

非公有制經濟組織中黨的基層組織，貫徹黨的方針政策，引導和監督企業遵守國家的法律法規，領導工會、共青團等群團組織，團結凝聚職工群眾，維護各方的合法權益，促進企業健康發展。

社會組織中黨的基層組織，宣傳和執行黨的路線、方針、政策，領導工會、共青團等群團組織，教育管理黨員，引領服務群眾，推動事業發展。

實行行政領導人負責制的事業單位中黨的基層組織，發揮戰鬥堡壘作用。實行黨委領導下的行政領導人負責制的事業單位中黨的基層組織，對重大問題進行討論和作出決定，同時保證行政領導人充分行使自己的職權。

各級黨和國家機關中黨的基層組織，協助行政負責人完成任務，改進工作，對包括行政負責人在內的每個黨員進行教育、管理、監督，不領導本單位的業務工作。

第三十四條 黨支部是黨的基礎組織，擔負直接教育黨員、管理黨員、監督黨員和組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾的職責。

第六章 黨的幹部

第三十五條 黨的幹部是黨的事業的骨幹，是人民的公僕，要做到忠誠乾淨擔當。黨按照德才兼備、以德為先的原則選拔幹部，堅持五湖四海、任人唯賢，堅持事業為上、公道正派，反對任人唯親，努力實現幹部隊伍的革命化、年輕化、知識化、專業化。

黨重視教育、培訓、選拔、考核和監督幹部，特別是培養、選拔優秀年輕幹部。積極推進幹部制度改革。

黨重視培養、選拔女幹部和少數民族幹部。

第三十六條 黨的各級領導幹部必須信念堅定、為民服務、勤政務實、敢於擔當、清正廉潔，模範地履行本章程第三條所規定的黨員的各項義務，並且必須具備以下的基本條件：

（一）具有履行職責所需要的馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀的水平，帶頭貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，努力用馬克思主義的立場、觀點、方法分析和解決實際問題，堅持講學習、講政治、講正氣，經得起各種風浪的考驗。

（二）具有共產主義遠大理想和中國特色社會主義堅定信念，堅決執行黨的基本路線和各項方針、政策，立志改革開放，獻身現代化事業，在社會主義建設中艱苦創業，樹立正確政績觀，做出經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。

（三）堅持解放思想，實事求是，與時俱進，開拓創新，認真調查研究，能夠把黨的方針、政策同本地區、本部門的實際相結合，卓有成效地開展工作，講實話，辦實事，求實效。

（四）有強烈的革命事業心和政治責任感，有實踐經驗，有勝任領導工作的組織能力、文化水平和專業知識。

（五）正確行使人民賦予的權力，堅持原則，依法辦事，清正廉潔，勤政為民，以身作則，艱苦樸素，密切聯繫群眾，堅持黨的群眾路線，自覺地接受黨和群眾的批評和監督，加強道德修養，講黨性、重品行、作表率，做到自重、自省、自警、自勵，反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風，反對特權思想和特權現象，反對任何濫用職權、謀求私利的行為。

（六）堅持和維護黨的民主集中制，有民主作風，有全域觀念，善於團結同志，包括團結同自己有不同意見的同志一道工作。

第三十七條 黨員幹部要善於同黨外幹部合作共事，尊重他們，虛心學習他們的長處。

黨的各級組織要善於發現和推薦有真才實學的黨外幹部擔任領導工作，保證他們有職有權，充分發揮他們的作用。

第三十八條 黨的各級領導幹部，無論是由民主選舉產生的，或是由領導機關任命的，他們的職務都不是終身的，都可以變動或解除。

年齡和健康狀況不適宜於繼續擔任工作的幹部，應當按照國家的規定退、離休。

第七章 黨的紀律

第三十九條 黨的紀律是黨的各級組織和全體黨員必須遵守的行為規則，是維護黨的團結統一、完成黨的任務的保證。黨組織必須嚴格執行和維護黨的紀律，共產黨員必須自覺接受黨的紀律的約束。

第四十條 黨的紀律主要包括政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律。

堅持懲前毖後、治病救人，執紀必嚴、違紀必究，抓早抓小、防微杜漸，按照錯誤性質和情節輕重，給以批評教育、責令檢查、誡勉直至紀律處分。運用監督執紀「四種形態」，讓「紅紅臉、出出汗」成為常態，黨紀處分、組織調整成為管黨治黨的重要手段，嚴重違紀、嚴重觸犯刑律的黨員必須開除黨籍。

黨內嚴格禁止用違反黨章和國家法律的手段對待黨員，嚴格禁止打擊報復和誣告陷害。違反這些規定的組織或個人必須受到黨的紀律和國家法律的追究。

第四十一條 對黨員的紀律處分有五種：警告、嚴重警告、撤銷黨內職務、留黨察看、開除黨籍。

留黨察看最長不超過兩年。黨員在留黨察看期間沒有表決權、選舉權和被選舉權。黨員經過留黨察看，確已改正錯誤的，應當恢復其黨員的權利；堅持錯誤不改的，應當開除黨籍。

開除黨籍是黨內的最高處分。各級黨組織在決定或批准開除黨員黨籍的時候，應當全面研究有關的材料和意見，採取十分慎重的態度。

第四十二條 對黨員的紀律處分，必須經過支部大會討論決定，報黨的基層委員會批准；如果涉及的問題比較重要或複雜，或給黨員以開除黨籍的處分，應分別不同情況，報縣級或縣級以上黨的紀律檢查委員會審查批准。在特殊情況下，縣級和縣級以上各級黨的委員會和紀律檢查委員會有權直接決定給黨員以紀律處分。

對黨的中央委員會委員、候補委員，給以警告、嚴重警告處分，由中央紀律檢查委員會常務委員會審議後，報黨中央批准。對地方各級黨的委員會委員、候補委員，給以警告、嚴重警告處分，應由上一級紀律檢查委員會批准，並報它的同級黨的委員會備案。

對黨的中央委員會和地方各級委員會的委員、候補委員，給以撤銷黨內職務、留黨察看或開除黨籍的處分，必須由本人所在的委員會全體會議三分之二以上的多數決定。在全體會議閉會期間，可以先由中央政治局和地方各級委員會常務委員會作出處理決定，待召開委員會全體會議時予以追認。對地方各級委員會委員和候補委員的上述處分，必須經過上級紀律檢查委員會常務委員會審議，由這一級紀律檢查委員會報同級黨的委員會批准。

嚴重觸犯刑律的中央委員會委員、候補委員，由中央政治局決定開除其黨籍；嚴重觸犯刑律的地方各級委員會委員、候補委員，由同級委員會常務委員會決定開除其黨籍。

第四十三條 黨組織對黨員作出處分決定，應當實事求是地查清事實。處分決定所依據的事實材料和處分決定必須同本人見面，聽取本人說明情況和申辯。如果本人對處分決定不服，可以提出申訴，有關黨組織必須負責處理或者迅速轉遞，不得扣壓。對於確屬堅持錯誤意見和無理要求的人，要給以批評教育。

第四十四條 黨組織如果在維護黨的紀律方面失職，必須問責。

對於嚴重違犯黨的紀律、本身又不能糾正的黨組織，上一級黨的委員會在查明核實後，應根據情節嚴重的程度，作出進行改組或予以解散的決定，並報再上一級黨的委員會審查批准，正式宣佈執行。

第八章 黨的紀律檢查機關

第四十五條 黨的中央紀律檢查委員會在黨的中央委員會領導下進行工作。黨的地方各級紀律檢查委員會和基層紀律檢查委員會在同級黨的委員會和上級紀律檢查委員會雙重領導下進行工作。上級黨的紀律檢查委員會加強對下級紀律檢查委員會的領導。

黨的各級紀律檢查委員會每屆任期和同級黨的委員會相同。

黨的中央紀律檢查委員會全體會議，選舉常務委員會和書記、副書記，並報黨的中央委員會批准。黨的地方各級紀律檢查委員會全體會議，選舉常務委員會和書記、副書記，並由同級黨的委員會通過，報上級黨的委員會批准。黨的基層委員會是設立紀律檢查委員會，還是設立紀律檢查委員，由它的上一級黨組織根據具體情況決定。黨的總支部委員會和支部委員會設紀律檢查委員。

黨的中央和地方紀律檢查委員會向同級黨和國家機關全面派駐黨的紀律檢查組，按照規定向有關國有企業、事業單位派駐黨的紀律檢查組。紀律檢查組組長參加駐在單位黨的領導組織的有關會議。他們的工作必須受到該單位黨的領導組織的支持。

第四十六條 黨的各級紀律檢查委員會是黨內監督專責機關，主要任務是：維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作，推動完善黨和國家監督體系。

黨的各級紀律檢查委員會的職責是監督、執紀、問責，要經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關於維護黨紀的決定；對黨的組織和黨員領導幹部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或複雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

各級紀律檢查委員會要把處理特別重要或複雜的案件中的問題和處理的結果，向同級黨的委員會報告。黨的地方各級紀律檢查委員會和基層紀律檢查委員會要同時向上級紀律檢查委員會報告。

各級紀律檢查委員會發現同級黨的委員會委員有違犯黨的紀律的行為，可以先進行初步核實，如果需要立案檢查的，應當在向同級黨的委員會報告的同時向上一級紀律檢查委員會報告；涉及常務委員的，報告上一級紀律檢查委員會，由上一級紀律檢查委員會進行初步核實，需要審查的，由上一級紀律檢查委員會報它的同級黨的委員會批准。

第四十七條 上級紀律檢查委員會有權檢查下級紀律檢查委員會的工作，並且有權批准和改變下級紀律檢查委員會對於案件所作的決定。如果所要改變的該下級紀律檢查委員會的決定，已經得到它的同級黨的委員會的批准，這種改變必須經過它的上一級黨的委員會批准。

黨的地方各級紀律檢查委員會和基層紀律檢查委員會如果對同級黨的委員會處理案件的決定有不同意見，可以請求上一級紀律檢查委員會予以複查；如果發現同級黨的委員會或它的成員有違犯黨的紀律的情況，在同級黨的委員會不給予解決或不給予正確解決的時候，有權向上級紀律檢查委員會提出申訴，請求協助處理。

第九章 黨組

第四十八條 在中央和地方國家機關、人民團體、經濟組織、文化組織和其他非黨組織的領導機關中，可以成立黨組。黨組發揮領導作用。黨組的任務，主要是負責貫徹執行黨的路線、方針、政策；加強對本單位黨的建設的領導，履行全面從嚴治黨責任；討論和決定本單位的重大問題；做好幹部管理工作；討論和決定基層黨組織設置調整和發展黨員、處分黨員等重要事項；團結黨外幹部和群眾，完成黨和國家交給的任務；領導機關和直屬單位黨組織的工作。

第四十九條 黨組的成員，由批准成立黨組的黨組織決定。黨組設書記，必要時還可以設副書記。

黨組必須服從批准它成立的黨組織領導。

第五十條 在對下屬單位實行集中統一領導的國家工作部門和有關單位的領導機關中，可以建立黨委，黨委的產生辦法、職權和工作任務，由中央另行規定。

第十章 黨和共產主義青年團的關係

第五十一條 中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產主義的學校，是黨的助手和後備軍。共青團中央委員會受黨中央委員會領導。共青團的地方各級組織受同級黨的委員會領導，同時受共青團上級組織領導。

第五十二條 黨的各級委員會要加強對共青團的領導，注意團的幹部的選拔和培訓。黨要堅決支持共青團根據廣大青年的特點和需要，生動活潑地、富於創造性地進行工作，充分發揮團的突擊隊作用和聯繫廣大青年的橋樑作用。

團的縣級和縣級以下各級委員會書記，企業事業單位的團委員會書記，是黨員的，可以列席同級黨的委員會和常務委員會的會議。

第十一章 黨徽黨旗

第五十三條 中國共產黨黨徽為鐮刀和錘頭組成的圖案。

第五十四條 中國共產黨黨旗為旗面綴有金黃色黨徽圖案的紅旗。

第五十五條 中國共產黨的黨徽黨旗是中國共產黨的象徵和標誌。黨的各級組織和每一個黨員都要維護黨徽黨旗的尊嚴。要按照規定製作和使用黨徽黨旗。