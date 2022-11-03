全英約30所孔子學院恐關閉　蘇格蘭大學倡保留　前港大校長亦發聲

英國首相辛偉誠在7月份競選時承諾，當選後將關閉英國國內30孔子學院。蘇格蘭的大學希望與英國官員作緊急討論，嘗試阻止關閉孔子學院的計劃。



據英國《泰晤士報》周三（2日）報道，英國保安國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）周二（1日）在國會發言時重申，首相辛偉誠履行競選時的承諾，會研究關閉對英國不少大學的自由構成威脅的中國孔子學院。

據中國駐英大使館教育處數據，目前英國有29間孔子學院，孔子課堂148所，為歐洲各國之首，其中蘇格蘭有五間大學設立了孔子學院。《泰晤士報》稱在過去15年間蘇格蘭5間大學接收來自中國相關機構共1300萬英鎊（約1.16億港元）的資金，折合約1500萬美元（約1.17億港元），維持孔子學院運作。

蘇格蘭19所高等學院的代表機構「Universities Scotland」介紹稱，正在進行審查，確保孔子學院符合學術自由及機構自主的要求；並表示會與蘇格蘭及英國政府緊密及緊急地合作，確保學院運作，以及理解董勤達的發言意圖及理據。

圖為愛丁堡大學舊學院。（Wikimedia Commons）

前香港大學校長、現任愛丁堡大學校長馬斐森（Peter Mathieson）上月曾表示，孔子學院並非安全威脅，主要是處理文化事務的小型學院，對大學政策沒有影響，且英國政府對蘇格蘭的孔子學院沒有太大管轄權，因為他們屬於蘇格蘭政府的權利管轄範圍。他質疑，英國首相能否將自己的意願強加於蘇格蘭。

但蘇格蘭政府內部亦有反對孔子學院的聲音。蘇格蘭民族黨的國務政策發言人麥克·唐納（Stewart McDonald）就批評稱，蘇格蘭不能依賴中國資金，「中國共產黨利用所有它的國際機構，來騷擾、威嚇、以及追蹤別人，包括孔子學院。」