NVIDIA｜英偉達將在中國推出高階晶片　符合美國對中出口管制

美國英偉達（Nvidia，又譯輝達）11月7日證實，公司將在中國推出一款新的高階晶片，這款晶片符合美國對中國半導體產業實施的技術出口管制。



《路透社》報道，這款名為A800的顯示卡（GPU）將在第三季度投入生產，並出口到中國市場，以替代被美國禁止出口到中國的英偉達A100晶片。

英偉達聲明中指出，該款A800顯卡符合美國的出口管制，而且沒有辦法通過程式編譯來對這款顯卡進行升級。

Nvidia：圖為2022年5月25日，美國半導體企業英偉達（又譯輝達）加州聖克拉拉總部外的公司標誌。（Getty）

英偉達指出，截至今年10月，美國出台的新出口管制將影響英偉達在中國約4億美元的銷售額，此方案可幫助減輕新管制帶來的財務打擊。

《路透》指出，英偉達拒絕透露此事是否諮詢過美國商務部，美國商務部發言人也拒絕發表評論。

據了解，美國此前擴大對中國晶片和晶片設備出口管制後，英偉達的A100高階顯卡和即將推出的H100顯卡就被禁止出口到中國。另有消息指阿里巴巴及初創企業壁仞科技已經為旗下最先進的晶片修改設計，降低運算速度，以避開華府的制裁。

英偉達CEO黃仁勛：中國仍有巨大市場

9月21日，《財聯社》報道，英偉達CEO黃仁勛稱，儘管美國限制英偉達兩種頂級晶片出口到中國，但英偉達的資料中心晶片在中國仍有巨大的市場。

黃仁勛也表示，目前限制對華出口的兩款晶片都是仍能在中國市場販售龐大產品中的一部份，他未來也將替希望獲得公司頂級晶片的中國客戶尋求美國的許可。

NVIDIA的晶片技術廣泛應用在人工智能領域，佔據市場主導地位。（路透社）

他也進一步闡明英偉達的業務方向，「我們的期望是，對美國與中國來說，我們將會有大量的產品，這些產品在架構上是兼容的，在限制之內完全不需要許可。」

Bernstein 金融分析師Stacy Rasgon曾稱，英偉達約10%的資料中心晶片銷售額來自中國，但她認為，美國政府最新限制對英偉達銷售額的衝擊是可控的。