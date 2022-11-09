疫情｜廣州8區停面授課　當局稱加強海珠區核酸排查力度

廣州的本土新冠疫情漸趨嚴峻，當局周三（9日）召開記者會宣布，全市除南沙區、從化區、增城區之外全面停止面授課。



全面停課的包括荔灣區、越秀區、海珠區、天河區、白雲區、黃埔區、番禺區、花都區等8個區。廣州市教育局副局長陳學明表示，上述區自周四（10日）起，中小學階段學校暫停線下教學，開展線上教學；高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理；幼兒園暫停返園；校外培訓機構暫停線下教學；託管、托育機構暫停服務，在穗高校實施封閉管理。

陳學明又指，因疫情原因需要暫時留校的師生，各學校妥善做好其生活學習安全管理服務。後續相關安排，市和各區將根據疫情防控形勢及時研判，精準調整，並提早向社會公布。有留校師生的學校，要嚴格落實疫情防控要求，嚴格校門管理，無關人員一律不得入校。

廣州番禺9日亦宣布，即日至13日非必要不外出，全區中小學幼稚園暫停返校。（視覺中國）

另外，廣州市衛健委副主任、新聞發言人張屹介紹，廣州市周二（8日）新增2637宗本土感染，均為無症狀或輕型患者，分別為2546人、91人。其中，20人在社區篩查或主動就診發現，其餘均在隔離觀察或高風險區發現。

當中海珠區單日新增2442宗，張屹指，海珠區管控區內新增感染人數仍處高位，必須進一步加強區域內的核酸排查力度，全面徹底發現潛在感染者。管控區域內採取每天「抗原+核酸」，力爭排快、排全、排透，發現一宗轉運一宗。