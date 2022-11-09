趙紫陽政治秘書鮑彤逝世　享年90歲

撰文：林芷瑩
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前中共總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤今日（9日）逝世，享年90歲。

鮑彤的兒子鮑樸在Twitter 發訃聞稱，生於1932年11月5日的鮑彤，在今早7時08分安然離世，享年90歲。

內地獨立記者高瑜亦在Twitter 發文悼念，並透露鮑彤生前患有骨髓異常性增生綜合症。

鮑彤是浙江海寧人，1949年4月加入中國共產黨，1966年至1975年曾在文化大革命中被下放交五七幹校勞動，後歷任江蘇南京市棲霞山化肥廠建設指揮部外事組負責人，全國科學大會籌備辦公室文件簡報組副組長，國家科學技術委員會辦公室負責人、副主任，政策研究室副主任。

1980年至1987年，鮑彤任國務院總理秘書，兼任國家經濟體制改革委員會委員、副主任、黨組副書記。

1989年六四天安門事件中，鮑彤被撤職後被捕。1992年3月，鮑彤被撤銷中央委員職務，開除黨籍；同年7月，因泄露國家秘密罪和反革命宣傳煽動罪兩項罪名被判囚7年。1996年5月，鮑彤刑滿釋放。

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