有片｜歷時5.5小時　神舟十四號航天員完成第三次出艙活動

神舟十四號航天員11月17日進行第三次出艙活動，早上11時許成功開啟氣閘艙出艙艙門，航天員陳冬和蔡旭哲先後出艙，而劉洋則在核心艙內配合支持。



此次是中國航天員在太空站的第七次出艙活動。中國航天科技集團有限公司黨組書記、董事長吳燕生還透露，天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船將在今年底發射，實現6名航天員同時在太空站工作。

下午，據中國載人航天工程辦公室消息，17日16時50分，經過約5.5小時的出艙活動，神舟十四號航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲密切協同，圓滿完成出艙活動全部既定任務，陳冬、蔡旭哲已安全返回空間站問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。

據介紹，航天員出艙活動期間，首先完成了天和核心艙與問天實驗艙艙間連接裝置、天和核心艙與夢天實驗艙艙間連接裝置安裝，搭建起一座三艙間艙外行走的「天橋」，蔡旭哲通過「天橋」實現了首次跨艙段艙外行走。此外，還完成了問天實驗艙全景相機A抬升和小機械臂助力手柄安裝等任務，全過程順利圓滿。這是空間站「T」字基本構型組裝完成後的首次航天員出艙活動，首次檢驗了航天員與組合機械臂協同工作的能力，進一步驗證了問天實驗艙氣閘艙和出艙活動相關支持設備的功能性能。

二十大 | 中國航天科技集團：今年底實現6航天員同時在太空站工作