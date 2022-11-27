鄭州疫情｜明起每戶可派一人外出採購物資　30日轉常態化動態清零

河南鄭州市昨晚（26日）召開疫情新聞發布會，鄭州市疫情防控指揮部社會防控部執行副部長李洪濤稱，11月30日起鄭州市轉入常態化動態清零，陸續恢復城市生活生產秩序。



11月25日鄭州打響「防疫殲滅戰」，稱將於5日內社會面清零。會上發言人稱，昨日為攻堅行動第二日，市民原則上居家，但並非完全「不進不出」，就醫、緊急避險、救援等情況可以外出。嚴禁對安全通道封門上鎖，「一刀切」執行封閉政策。

發言人表示，根據專家對近日核酸篩查情況的研判，在總體可控的情況下，11月28、29日，確有需求的市民，每戶每天1人憑24小時核酸陰性證明，可外出1小時購買生活物品。

李洪濤公布，相信經過勠力同心、克難攻堅，將實現社會面基本清零，11月30日轉入常態化動態清零，城市的生產生活秩序將陸續恢復。

鄭州市疫情防控指揮部社會防控部執行副部長李洪濤稱，11月30日起鄭州市轉入常態化動態清零，陸續恢復城市生活生產秩序。（微信公眾號＠鄭在辦）

另外，鄭州市啟用愛心驛站，為應急搶險、物資保供、外賣快遞等城市基本運轉人員和流動人員提供便捷的服務保障。對於確需離鄭人員，可持社區開具證明、健康碼綠碼、24小時核酸陰性證明出行；高校開具的返鄉證明、醫院的出院證明等均可作為離鄭證明。

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會上強調，經專家研判，鄭州疫情防控已初見成效，請市民自覺待在家中，做完核酸後及時返回，避免逗留，早日打贏疫情防控攻堅戰。

據昨日數據，鄭州新增本土感染941宗，是河南省重「災區」，全市有1245個高風險區，15個低風險區。