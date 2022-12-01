江澤民逝世｜遺體由專機運至北京　習近平李克強等領導到機場迎靈

前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於周三（11月30日）在上海逝世，享年96歲。

新華社消息，江澤民遺體今日（12月1日）由專機運至北京，習近平、李克強等黨和國家領導到機場迎靈。追悼大會將於12月6日在北京人民大會堂舉行，當日不舉行遺體告別儀式。



新華社11月30日公布江澤民遺照。（新華社）

江澤民遺體今日從上海由專機運至北京。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等中共領導人到北京西郊機場迎靈，並向江澤民親屬表示深切慰問。蔡奇和治喪委員會辦公室有關人員、江澤民親屬從上海護送江澤民同志遺體回到北京。

北京西郊機場國旗半垂，氣氛莊嚴肅穆，黑底白字橫幅上寫著：「江澤民同志永垂不朽」「江澤民同志永遠活在我們心中」。習近平和夫人彭麗媛等胸佩白花、臂戴黑紗，神情凝重地在停機坪肅立。

15時55分，載護江澤民遺體的專機降落北京。在低迴的哀樂聲中，12名禮兵抬護安放著江澤民同志遺體的靈柩，緩緩走下專機，行進至迎靈隊伍正前方肅立。習近平等向江澤民同志遺體三鞠躬，目送靈柩上靈車。之後，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬護送遺體前往停靈處。

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當天中午12時10分，起靈儀式在上海華東醫院告別室舉行。治喪委員會辦公室成員、上海市有關負責人、江澤民親屬和生前友好、醫護人員等向遺體告別，並護送靈柩到上海虹橋機場。上海各界群眾在沿途送行。

在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會副委員長，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，在京全國政協副主席以及中央軍委委員也到北京西郊機場迎靈。