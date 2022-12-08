地方財政壓力有解？多地停止核酸檢測採購　網民：徹查利益輸送

國務院聯防聯控機制7日再宣布10項放寬防疫措施，除養老院、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明，不開展落地檢。據中國政府採購網顯示，多地核酸檢測採購項目宣告終止。



在核酸檢測頻率減少、範圍縮小，各地方財政壓力有望紓解。不過，據《經濟觀察報》報道，內地前三季度各地核酸檢測費用的支出已經形成，且尚未進入地方財政的預算體系。這筆暫時「懸停」的支出最終由誰買單尚無定論。



《澎湃新聞》報道，中國政府採購網顯示，山東菏澤市定陶區高速口落地檢方艙實驗室採購項目因疫情政策原因，5日終止，該項目原預算為220萬元（人民幣，下同）。

浙江寧波市海曙區月湖街道核酸採樣服務外包項目也宣告終止，該地將不再開展常態化核酸檢測。據了解，該項目原預算950萬元，預計每月檢測61萬人次，由服務外包公司提供核酸採樣、樣本轉運、醫療垃圾歸集等一系列服務，原定服務期限為3年。

7月18日，在海口市第十四中學核酸採樣點，志願者在信息採集點維持秩序。（新華社）

「多地核酸檢測採購項目宣告終止」也登上微博熱搜，對於核酸採購預算之高引發網民討論，此前內地多個核酸檢測爆出造假，網民也呼籲要徹查核酸產業的相關利益輸送。此外，常態化核酸檢測退出是否能緩解地方財政壓力也引發關注。

《經濟觀察報》採訪地方財政人員，他表示，按照目前市內統計口徑，包括核酸檢測費用、酒店隔離費用、送餐費用等各項開支很難在今（2022）年年內結算。防疫開支外，該地今年還進行了疫情後的財政補助政策，這筆開支在數億元左右。

此外，目前在部分地區，核酸檢測費用仍處於一種「懸停」的狀態，即尚未結付給核酸檢測公司，也未計入地方政府的預決算體系。

醫護人員在石家莊市深澤縣嘉悅尚城小區為居民進行核酸檢測。（新華社）

對於這些帳目誰該買單也有討論空間？《經濟觀察報》採訪匿名專家，他指出大範圍實施核酸檢測是由地方政府決定的，一般是本級地方政府承擔，但從外溢性來說，也涉及部分共同事權。尤其地方財政收入正在面臨諸如稅費減免、土地出讓減少等挑戰，防疫支出的帳單更需妥善處理。

網民：徹查核酸機構和利益輸送

此前內地傳媒曾報道，國內多達250間核酸檢測機構涉及頻繁造假。其中，蘭州傳出個別待轉運的群眾核酸檢測呈陰性，市衛健委在通報中更點名會向涉事的蘭州核子華曦實驗室予以嚴肅處理。

值得注意的是，「核子華曦」背後的監事張姍姍，在全國註冊了35間核酸檢測機構，基本上「哪裏有她的公司，哪裏疫情爆發」，令不少網民都呼籲官方查明。

網民點睇：

核酸雖然結束，但感覺又是抗原（快測）崛起之時。

核酸產業鏈中的上下游廠家被打得措手不及。

早就該制止這種無休止的膨脹了。

天下熙熙，皆為利來。天下攘攘，皆為利往。

