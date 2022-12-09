長二丁成功發射高光譜綜合觀測衛星　創多項國際、國內第一

長征二號丁遙四十五運載火箭今日（9日）2時31分，於山西太原衛星發射中心點火升空，並將高光譜綜合觀測衛星送入預定軌道，其創造多個國際、國內第一，包括國際綜合性能第一的大幅寬中高空間分辨率長波紅外探測能力。



今次星箭均由中國航天科技集團八院抓總研製，是長征二號丁運載火箭第71次發射、八院抓總研製的長征系列運載火箭第177次飛行試驗、長征系列運載火箭第453次發射。據悉，作為常溫液體二級運載火箭，長征二號丁運載火箭可靠性高、經濟性好、適應性強，可支持單星、多星並聯、串聯、搭載等多種形式的發射需求，太陽同步圓軌道運載能力可達1.3噸（軌道高度700公里）。

而高光譜綜合觀測衛星是高分專項天基系統的重要組成部分，將進一步提升中國高光譜遙感數據的自給率，主要應用於污染減排、環境質量監管、大氣成分監測、自然資源調查、氣候變化研究等。

高光譜綜合觀測衛星將進一步提升中國高光譜遙感數據的自給率。（中國航天科技集團）

其創造多個第一，包括將具備國際綜合性能第一的大幅寬中高空間分辨率長波紅外探測能力，寬幅熱紅外成像儀觀測幅寬達1500km，與美國同樣分辨率的Landsat衛星相比，觀測幅寬提高7倍，熱紅外觀測通道數提高1倍，可反演全球高精度地表溫度信息；國內成像光譜分辨率第一的可見短波寬譜寬幅高光譜成像能力，可見短波紅外高光譜相機最高光譜分辨率達到2.5nm，可獲取更精細的光譜數據，大幅提高我國對甲烷等溫室氣體排放、水污染監測、礦產和油氣資源勘查等能力。

還有國內空間分辨率第一的污染氣體高光譜探測能力，的大氣痕量氣體差分吸收光譜儀空間分辨率達24×13km，光譜分辨率達0.3-0.6nm，可實現臭氧、二氧化氮、二氧化硫等污染氣體觀測。另外，衛星將在軌實現國內第一次衛星三軸機動對月亮定標，以進一步提升可見短波紅外高光譜相機的定標精度。

據介紹，衛星投入使用後，將應用於生態環境動態監測、自然資源調查、大氣成分探測等方面，大幅提升全球大氣污染物監測能力，並顯著提高對甲烷等溫室氣體排放點源和水體污染排放點源的區域宏觀監管能力等。