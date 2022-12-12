13731億斤！　中國糧食產量再創新高　連續8年保持1.3萬億斤以上

據中新社報道，中國國家統計局今日（12日）公布了2022年糧食產量的相關數據報告，中國糧食產量再獲增產豐收。



據中新社報道，中國國家統計局今日（12日）公布了2022年糧食產量的相關數據報告。全中國31個省（市、區）的糧食產量總和達到13731億斤，在連續八年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上的基礎上再創新高。

中國國家統計局農村司司長王貴榮稱，2022年，中國夏糧和早稻產量分別為2948.1億斤和562.5億斤，比上年增加28.9億斤和2.1億斤。中國秋糧產量10220億斤，比上年增加42.5億斤。全年糧食總產量達到13730.6億斤，比上年增長0.5%，增加73.6億斤。

2022年，中國31個省區市中，有23個糧食增產。（圖源：視覺中國）

今日公布的數據還顯示，中國糧食播種面積17.75億畝，比上年增加1051.9萬畝，增長0.6%。而糧食作物單產386.8公斤/畝，每畝產量比上年減少0.2公斤，下降0.1%。

具體至農作物產量方面，小麥、玉米和豆類有明顯的增產，而稻穀和薯類的產量有所下降。小麥產量2754.5億斤，比上年增加15.6億斤，增長0.6%；玉米產量5544.1億斤，比上年增加93億斤，增長1.7%；豆類產量470.2億斤，比上年增加77.1億斤，增長19.6%。稻穀和薯類產量分別為4169.9億斤和595.5億斤，比去年分別下降2.0%和2.2%。

值得注意的是，去年由於洪澇災害造成減產的河南省，今年也達成了恢復性增產49億斤。新疆、內蒙古、山東、山西、吉林五個省份的糧食增產均超過8億斤。