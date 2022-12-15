長二丁火箭發射遙感三十六號衛星　今年度完成15次發射創紀錄

今日（15日）2時25分，長征二號丁運載火箭在西昌衛星發射中心發射升空，成功將遙感三十六號衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

今年度長征二號丁運載火箭完成了15次發射任務，刷新了型號年度發射次數新紀錄，創造了國內單一運載型號年度發射量的里程碑。



長征二號丁運載火箭發射升空。（中國航天科技集團）

據澎湃新聞報道，長征二號丁運載火箭，是由八院抓總研製的常溫液體二級運載火箭，支持單星、多星並聯、串聯、搭載等多種形式的發射需求。其太陽同步圓軌道運載能力可達1.3噸（軌道高度700公里）。本次發射是長征二號丁運載火箭第72次發射，也是長征系列運載火箭第455次發射。

2022年6月26日，長二丁首次成功驗證離軌裝置在火箭艙段上的安裝，首次在國際上開展系統性規模化空間碎片增阻減緩實施的應用。2022年8月20日，長二丁創造並見證了長征系列運載火箭的連續103次發射成功，打破了此前連續102次的發射成功紀錄。

現在，長二丁火箭的發射周期不斷縮短，逐漸成為中國發射場工作週期最短的液體運載火箭之一，保證了許多發射任務的順利實施。在30多年的發射經歷中，長二丁火箭始終發揮穩定、不負期望，是名副其實的「金牌火箭」。