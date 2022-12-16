百年未有大變局加速演進　解放軍報：須統籌好疫情防控和備戰打仗

中共中央軍事委員會機關報《解放軍報》今日（16日）發表評論文章，稱世界百年未有之大變局加速演進，必須統籌好疫情防控和備戰打仗。



文章表示，沒有統籌就沒有高效，沒有協調就沒有平衡。面對疫情防控新形勢新任務，如何統籌好疫情防控和備戰打仗，對各級領導幹部的科學防控之智、統籌兼顧之謀、組織實施之能提出了更高要求；又指黨和軍隊歷來注重在工作中加強統籌協調、堅持一體推進，「千鈞將一羽，輕重在平衡」。

文章之後引述國家主席習主席指：「統籌兼顧、綜合平衡，突出重點、帶動全局，有的時候要抓大放小、以大兼小，有的時候又要以小帶大、小中見大，形像地說，就是要十個指頭彈鋼琴。」疫情防控近3年來，以習近平為核心的黨中央始終把人民群眾生命安全和身體健康、把人民利益放在第一位，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。「正是我們既算經濟賬，又算生命賬；既算眼前賬，又算長遠賬；既算局部賬，又算整體賬，這才最大程度保護了人民群眾生命安全，用最小的代價實現了最大的防控效果。」

文章進一步稱，「新十條」公佈後，全軍各部隊結合單位實際和當前疫情形勢，因時因勢優化完善防控措施，進一步提高了疫情防控的科學性、精確性。這對統籌好疫情防控和備戰打仗的要求不是降低了，而是更高了，更加需要各級領導幹部既講「兩點論」，又講「重點論」。事實最有說服力。常態化疫情防控以來，全軍部隊以高度的政治自覺、思想自覺、行動自覺，統籌好疫情防控和備戰打仗，實現了抗疫不誤戰鬥力、防控不鬆戰備弦的目標。全軍部隊要進一步增強統籌抓好以練兵備戰為中心的各項工作的責任感和緊迫感，邊總結、邊調整、邊提高，精準識變、科學應變、主動求變，就一定能做到疫情防控和備戰打仗「兩手抓、兩不誤」。

最後，文章指，當前世界百年未有之大變局加速演進，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱鉅繁重。軍隊要如期實現建軍一百年奮鬥目標，完成好黨和人民賦予的各項任務，必須統籌好疫情防控和備戰打仗。要進一步完善與疫情防控相適應的訓練秩序，科學調控訓練場地、時間和人員，探索教學組訓方式方法，確保訓練質效。要加強訓練中疫情防控，建立完善訓練中防疫制度措施，全程督導各項防控要求落實，以自身的防疫安全保證備戰打仗走深走實。要抓嚴抓實抓細各項防控措施，堅決糾正簡單化、「一刀切」、層層加碼等做法，反對和克服形式主義、官僚主義，體系解決疫情防控、隔離治療和生活保障等方面的問題，最大程度保護官兵身體健康，最大程度減少疫情對部隊「四個秩序」的影響，確保部隊全時待戰、隨時能戰。