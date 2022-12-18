內媒報道醫學生染疫身亡、記者病逝　官方通報死亡個案為零惹議

中國官方上一次通報冠病死亡病例是12月3日，死者分別來自山東省和四川省。不過，有報導稱兩名資深媒體人及其他染疫身亡個案，以及多地的殯儀館、火化場也出現忙不過來的現象，網民紛紛質疑官方資料可靠性。



中國新冠疫情繼續延燒，儘管媒體接連報導了一些染疫後死亡的個案，官方連續兩周都通報「無新增死亡病例」，引起網民對官方資料可靠性的質疑。

根據國家衛生健康委員會網站發佈，當局截至星期六（12月17日）已連續兩周通報「無新增死亡病例」，累計死亡病例維持在5,235宗。

中國官方上一次通報死亡病例是在12月3日，死者分別來自山東省和四川省。不過，過後有報導稱兩名資深媒體人感染冠病後逝世，四川華西醫院一名醫學生也據傳確診、帶病上班後猝死，官方通報卻都未列入，多地的殯儀館、火化場也出現忙不過來的現象，雖然許多員工病倒是原因之一，線民仍紛紛質疑官方資料的可靠性。

財新網12月12日報導《中國青年報》原副總編輯周志春12月8日去世的消息時，引述知情者的話說周志春7日晚間接獲社區通知，核酸檢測覆核結果為陽性須要隔離，但他隔天淩晨1時23分心臟驟停逝世，醫生後來診斷為「心源性猝死」。

財新網12月16日也報導，《人民日報》著名記者楊良化感染冠病後，因細菌性肺部感染於12月15日晚間不治。楊良化家屬說逝者12月10日開始發高燒，抗原測試為陽性，在朝陽醫院加護病房搶救兩日後逝世。這則新聞已被撤下。

至於網傳帶病上班後猝死的四川華西醫院醫學生，該院通報稱，這名陳姓學生12月14日在寢室突發疾病，初步診斷為心源性疾病引發的呼吸心跳驟停。通報未提及這名醫學生感染冠病。四川大學華西醫院23歲學生猝死 傳死前曾感染新冠被迫工作

官方停止按區全民核檢 學者：已失監控疫情途徑

官方過去兩周沒有報告冠病死亡病例、住院和重病人數的統計資料，在中國社交媒體上引發了關於資料披露的爭論。線民質疑：「為什麼找不到這些統計資料？這是怎麼回事？是他們沒有統計，還是只是沒有公佈？」「奧密克戎的致死率可能真的很低，只是過去變種毒株的零頭，但它不是零。官方死亡資料長期是零是不可能的。」

針對官方資料不包括媒體報導的病逝者，新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦指出，目前中國官方停止按行政區域進行全民核酸檢測，就失去了監控疫情的途徑，通報的病例資料與人們的實際認知有很大出入，已經失去了可信度，通報只是例行公事。

他說：「官方每天通報的病例是2000多例，但事實上加兩個零還差不多。」

據路透社報導，該社記者星期六（12月17日）下午在北京東郊殯儀館外看到大約30輛靈車停在車道上輪候。東郊殯儀館是北京指定的冠病逝者火葬場。不願透露姓名的殯儀館工作人員和骨灰盒店店主告訴路透社，最近這一段時期的死亡人數，高於平均水準，也比防疫大鬆綁前多。



台媒直擊，北京火葬場外站滿了等待親人火葬的家屬：（按圖了解）

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本文獲聯合早報授權轉載。

