習近平：任何組織個人都不得有超越憲法法律特權

中國國家主席習近平星期一（12月19日）撰文稱，任何組織和個人都不得有超越憲法法律的特權，一切違反憲法法律的行為都必須予以追究。



據中新社報道， 2022年是中國現行憲法公佈施行40周年。中國官媒星期一播發習近平的署名文章，《譜寫新時代中國憲法實踐新篇章——紀念現行憲法公布施行40周年》。

習近平在文章中稱，中國憲法確認了中國共產黨的領導地位，這是中國憲法最顯著的特徵，也是中國憲法得到全面貫徹實施的根本保證。

他說，中國憲法最根本的目的是維護人民利益、反映人民意願、保障人民權益、增進人民福祉。把以人民為中心的發展思想貫穿立法、執法、司法、守法各個環節，加快完善體現權利公平、機會公平、規則公平的法律制度，保障公民人身權、財產權、人格權和基本政治權利不受侵犯，保障公民經濟、文化、社會等各方面權利得到落實，確保法律面前人人平等。

習近平稱，中國憲法是中國共產黨長期執政的根本法律依據。只有堅持依憲治國、依憲執政，把黨總攬全局、協調各方同人大、政府、政協、監察機關、審判機關、檢察機關依法依章程履行職能、開展工作統一起來，才能保證中共領導人民依法有效治理國家；必須堅持憲法的國家根本法地位。是國家一切法律法規的總依據、總源頭，具有最高的法律地位、權威和效力。只有堅持憲法的國家根本法地位，堅決維護和貫徹憲法規定、原則、精神，才能保證國家、法制、政令統一。

習近平說，憲法的生命在於實施，憲法的權威也在於實施。必須用科學有效、系統完備的制度法規體系保證憲法實施，形成完備的法律規範體系、高效的法治實施體系、嚴密的法治監督體系、有力的法治保障體系，形成完善的法規體系，加強憲法監督，確保在法治軌道上推進國家治理體系和治理能力現代化、建設社會主義現代化國家。

習近平強調，必須堅持維護憲法權威和尊嚴，以憲法為根本活動準則，並且負有維護憲法尊嚴、保證憲法實施的職責。任何組織和個人都不得有超越憲法法律的特權，一切違反憲法法律的行為都必須予以追究。