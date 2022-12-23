中方對余茂春等2人採取反制裁措施　包括凍結財產、禁止入境等

中國外交部周五（23日）宣布，將前美國國務卿辦公室中國政策規劃首席顧問余茂春，以及美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副參謀長托德·斯坦恩（ToddStein）列入反制裁清單，並公布了一系列反制裁措施。



外交部發布《關於對余茂春、托德·斯坦恩採取反制裁措施的決定》指，12月9日，美方藉口所謂「西藏人權」問題，對兩名中方官員進行非法制裁。

依據《中華人民共和國反外國制裁法》第四條、第五條、第六條規定，中方決定對余茂春、托德·斯坦恩等後附《反制裁清單》列明的個人採取以下反制裁措施：

一、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；

二、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易活動；

三、對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境。

上述決定自即日起施行。

余茂春是美國前國務卿蓬佩奧的首席中國政策顧問。（微博@丶木子井）

公開資料顯示，余茂春是美國華裔學者、政治家、美國海軍學院東亞和軍事史教授，曾擔任《華盛頓時報》專欄作家、美國國務院國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃首席顧問，是中國留美學生中進入美國國務院對華政策核心圈的第一人。他在特朗普政府以後的美國對華扭轉政策上，提出不少參考意見，現為哈德遜研究所高級研究員及胡佛研究所客座研究員。

托德·斯坦恩是美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副參謀長。（影片截圖）

托德·斯坦恩是美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副參謀長，他於2021年3月加入CECC。CECC是美國國會於2000年10月成立的獨立委員會，被賦予的法律職能是「監察中國法治發展和人權」，其中包括檢討香港「一國兩制」的實踐，並於每年向美國總統和美國國會提交一份年度報告。