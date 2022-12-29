香港籍散貨船上周四凌晨黃海與內地漁船相撞　11人死亡失蹤

中國海事局28日（周三）發布關於近期商漁船碰撞事故的警示通報，其中顯示在本月22日（上周四）凌晨，香港籍散貨船「金旺嶺（M/V JIN WANG LING）」輪與「魯日山漁61027」在山東膠東半島的石島東南海域處發生碰撞，11人死亡失蹤。



此外，通報又指，在10月1日「浙岱漁02583」與乾貨船「長鑫68」輪、12月17日「粵湛漁04129」與香港籍散貨船「21HAPPY」輪、12月26日「浙岱漁10305」與一艘貨船發生碰撞，造成3艘船舶沉沒，1人死亡，19人獲救。

10月31日傍晚6時25許，新加坡籍散貨船「裕耀（M/V CAPE BRILLIANCE）」輪與「蘇啟漁05108」在長江口以東海域發生碰撞，3人獲救，11人死亡失蹤。

根據中國船級社（CCS ）的登記資料，香港籍散貨船「金旺嶺（M/V JIN WANG LING）」的船東為金旺嶺船務有限公司，該船的總噸位為19,993，建造時間為2010年。

中國海事局表示，前述事故反映出近期中國沿海商漁船碰撞風險突出。各單位要充分認識當前正值漁業生產經營旺季，搶抓「春節」假期前進行海洋捕撈養殖等活動較為普遍，疊加部分地區受到前期極端惡劣天氣影響未能有效開展生產，漁業船舶作業活動高度集中，商漁船碰撞風險十分突出。

中國海事局稱，要堅持問題導向，切實將商漁船碰撞風險擺在當前水上交通安全工作的突出位置，盯緊盯牢有關船舶、水域，結合實際研究制定防範化解商漁船碰撞風險的強化舉措，認真履行好維護水上交通安全的責任與義務。